Plāno ierobežot alkohola tirdzniecību

Lai mazinātu alkohola patēriņu sabiedrībā, plānots ierobežot laiku, kurā mazumtirdzniecībā varēs iegādāties alkoholiskos dzērienus. Plānots, ka no pirmdienas līdz sestdienai alkoholu varēs iegādāties no pulksten 10.00 līdz 20.00, bet svētdienās – no pulksten 10.00 līdz 18.00. To otrdien, 9.aprīlī, otrajā lasījumā skatot grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, lēma Saeimas Sociālo un darba lietu komisija.