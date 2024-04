Noslēgušās 11. Jauniešu Saeimas vēlēšanas. Iebalsoti vairāki novadnieki

Noslēgušās 11. Jauniešu Saeimas vēlēšanas, un ir noskaidroti projekta dalībnieki, kuri kļūs par deputātiem. Ievēlētie 100 jaunieši 26.aprīlī pulcēsies Saeimas namā, lai no parlamenta tribīnes runātu par sev svarīgām tēmām un iepazītos ar likumdevēja darbu. Jauniešu Saeimas deputātus ievēlēja publiskā balsojumā, un projektā pārstāvēti visi Latvijas reģioni. Šogad Jauniešu Saeimā iekļuvuši 39 jaunieši no Rīgas vēlēšanu apgabala, 20 – no Vidzemes, 14 – no Latgales, 15 – no Zemgales un 12 – no Kurzemes vēlēšanu apgabala. Ievēlēti arī divi diasporas jaunieši.