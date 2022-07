Tukuma novadā, Jaunpils pusē nedēļas nogalē notiks pirmais festivāls sievietēm

Pasākuma ietvaros visas dienas garumā, sākot no 11.00 rītā līdz pat tumsiņai, dāmām un meitenēm ”Dabas notikumu dārzā” būs iespēja sevi lutināt, radoši izpaust, kopā darboties un kaut ko jaunu iemācīties deviņās dažādās meistarklasēs: vingrošana, mezglošana, smaržu ceļojums, auduma apdruka, ziepju darbnīca, garšaugu darbnīca, mandalu zīmēšana, neirografika, gleznošana, zīmēšana, kā arī citas aktivitātes lielām un mazām meitenēm.

”Šis stāsts būs par mammu un meitu kopā radīšanu un būšanu. Dienas nereti pavadām atsevišķi, katra pa saviem darbiem, pulciņiem un draugiem, tāpēc kopā pavadītais laiks kļūst jo īpašāks.

Mammām vajag atpūtu no ikdienas darbiem, un cik forši, ja to var baudīt kopā ar sev vistuvākajiem, darot, radot, baudot, smejoties, dziedot un atpūšoties. Veidojot tās skaistās kopā būšanas atmiņas no vasaras laukos, kur meitas, mammas, omes, krustmātes un vecmāmiņas no kuplajām Latvijas ģimenēm radīja skaistas lietas, izvingrojās, mezgloja rotas, zīmēja mandalas un vēl un vēl,” par pasākumu stāsta viena no tā organizatorēm Arta Dumbre.

Festivāla izskaņā būs iespēja izkarsēties pirtiņā vai kublā, darboties hennas buduārā un klausīties mūziķa Artūra Dumbra koncertu.

Festivāla sīkāka programma pieejama ”Dabas notikumu dārzs” ”Facebook” lapā.

Pasākumu organizē Biedrības „Radošā studija – Dabas māja” un „Dzīves un veselības skola dabā”. Pasākumu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Ieeja pasākumā bez maksas.