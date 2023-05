Tukuma muzeja pasākumi un izstādes maijā

PASĀKUMI

Izstādes “SATIKŠANĀS” atklāšana

maijā 11.00 Tukuma Audēju darbnīcā notiks Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” Tautas lietišķās mākslas studijas “DRAUDZĪBA” dalībnieku un vadītājas, tekstilmākslinieces, Irisas Blumates darbu izstādes “SATIKŠANĀS” atklāšana. Izstāde būs apskatāma līdz 22. jūnijam.

Tautas lietišķās mākslas studijas „Draudzība” (1959) misija ir latviešu etnogrāfijā sastopamo tekstiliju ornamentu, krāsu un formu pētniecība, seno tekstilizstrādājumu kopēšana un saglabāšana mūsdienās, kā arī tautas mantojuma bagātības pielietojums mūsdienu apģērbā un interjera priekšmetu veidošanā. Studijas radošās izteiksmes stils – visāda veida tekstilijas. Šobrīd studijas darbība saistīta ar aušanu, adīšanu, tamborēšanu, pērļošanu, mezglošanu, dažādu tehniku mežģīņu darināšanu, izšūšanu. Pēdējos gados tiek apgūtas tekstilmozaīkas tehnikas.

Irisa Blumate ir TLMS “Draudzība” vadītāja (no 1972), profesionāla tekstilmāksliniece, darbojas Latvijas Mākslinieku savienībā (no 1975) un Latvijas Tekstilmākslas asociācijā (no 1995). Strādājusi arī par pasniedzēju Latvijas Mākslas akadēmijā (no 1973) un bijusi pasniedzēja Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas tekstilmākslas nodaļā. Māksliniece joprojām regulāri piedalās nozīmīgās izstādēs ne tikai Latvijā, bet arī ārpus mūsu valsts robežām, un viņas darbi atrodas muzejos un privātkolekcijās.

Informācija: 25622267, audejudarbnica@tukumamuzejs.lv. Adrese: Tidaholmas ielā 3, Tukumā. Plašāk: www.tukumamuzejs.lv

Muzeju nakts

maijā norisinās Muzeju nakts. Tukuma muzejs aicina baudīt jaunas izstādes, muzikālus priekšnesumus, radošas un izzinošas darbošanās, orientēšanās un atjautības spēles Muzeju nakts īpašajā burvībā.

Atvērti būs visi Tukuma muzeji: Tukuma Mākslas muzejs, Durbes pils, Mākslas galerija “Durvis”, Tukuma Pils tornis, Tukuma Audēju darbnīca, Pastariņa muzejs, Džūkstes Pasaku muzejs. Piedalās arī muzeja draugi un sadarbības partneri.

Muzeju nakts pasākumi šogad Latvijas muzejos un citās sabiedriskajā vietās notiks jau 19. reizi. Šogad Muzeju naktij dota tēma “radīšana,” ietverot gan jaunradi, atjaunotni un atjaunošanu – dzīves uzlabošanu un dažādu lietu atjautīgu pārveidošanu, gan prasmju iepazīšanu un apgūšanu. Tēma sasaucas, kā ar Starptautiskās Muzeju dienas tematiku “Muzeji, ilgtspēja un labbūtība”, tā 2023. gadu kā Eiropas prasmju gadu. Ieeja muzejos ir bezmaksas.

Valodas diena

maijā no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00 Džūkstes Pasaku muzejā, Valodas dienas ietvaros, apmeklētāji aicināti ne tikai apmeklēt muzeju, bet arī izzināt Džūkstes izloksni. Iespēja piedalīties izaicinošajās mēles mežģu sacensībās un minēt folklorista Ansa Lerha-Puškaiša mīklas. Gan mazi, gan lieli aicināti uzrakstīt pašiem savu oriģinālo pasaku, to ilustrēt un kļūt par režisoru vai aktieri savā rokas lellīšu teātra izrādē.

Dalība ar muzeja biļeti, pirmsskolas vecuma bērniem – bezmaksas. Informācija: 26513314, pasakumuzejs@tukumamuzejs.lv. Adrese: Džūkstes pagasts, Lanciņu skola, Tukuma novadā. www.tukumamuzejs.lv.

Kulinārās tradīcijas lauku sētā. Rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša gardumi

maijā 13.00 Pastariņa muzejā notiks meistarklase “Kulinārās tradīcijas lauku sētā. Rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša gardumi.” Uz pasākumu aicināti rakstnieka daiļrades cienītāji un gurmāni.

Šis ir pasākumu cikla “Viena diena Pastariņa sētā” otrais šī gada notikums. Tā ietvaros muzeja apmeklētājiem ir iespēja interesantā veidā, iepazīt tradicionālo kultūras mantojumu un sadzīvi Pastariņa sētā, praktiski pašiem darbojoties un kopīgi pagatavojot raksnieka mīļāko vasarasvētku ēdienu.

Dalība: 3.00 EUR. Pieteikšanās līdz 25. maijam. Informācija: +371 28651091, pastarinamuzejs@tukumamuzejs.lv. Adrese: Zentenes pagasts “Bisnieki”, Tukuma novadā. www.tukumamuzejs.lv

IZSTĀDES

Dobeles TLMS “Avots” izstāde “Mūsu dzīvesprieks”

Līdz 6. maijam Tukuma Audēju darbnīcā skatāma Dobeles TLMS “Avots” izstāde “Mūsu dzīvesprieks”.

TLMS “Avots” dibināta 1969. gadā. Šobrīd studiju vada Antra Kārkla. Studijā darbojas audējas, adītājas un keramiķi. Izstādes apmeklētāji varēs iepazīt TLMS “Avots” radītās Latvijas tradicionālās kultūras vērtības – Zemgales, īpaši Dobeles novadam raksturīgos, brunču audumus, lielos lakatus, segas un galdautus, lina galda celiņus, jostas. Adījumu klāstā būs apskatāmas Zemgales etnogrāfiskās zeķes un cimdi, adītāju iecienītās mūsdienu tehnikas un jaunrade, arī keramikas trauki un rotaslietas, šūtie zīļu – slēdžu vainagi, kā arī metālmākslinieka darinātas rotas. Izstāde no 4. marta.

Informācija: 25622267, audejudarbnica@tukumamuzejs.lv. Adrese: Tidaholmas ielā 3, Tukumā. Plašāk: www.tukumamuzejs.lv

Izstāde “Tukuma Ziedonis”

No 12. maija līdz 18. jūnijam Tukuma Pils tornī skatāma izstāde “Tukuma Ziedonis”. Tā veltīta izcilā un daudzpusīgā latviešu dzejnieka un publicista Imanta Ziedoņa 90. gadu jubilejai.

Informācija: 25622131, pilstornis@tukumamuzejs.lv. Adrese: Brīvības laukumā 19a, Tukumā. Plašāk: www.tukumamuzejs.lv

Izstāde “SATIKŠANĀS”

No 13. maija līdz 22. jūnijam Tukuma Audēju darbnīcā skatāma Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” Tautas lietišķās mākslas studijas “DRAUDZĪBA” dalībnieku un vadītājas, tekstilmākslinieces, Irisas Blumates izstāde “SATIKŠANĀS”.

Informācija: 25622267, audejudarbnica@tukumamuzejs.lv. Adrese: Tidaholmas ielā 3, Tukumā. www.tukumamuzejs.lv

Izstāde “Kurbads. Latvju varoņstāsts”

Līdz 29. maijam Džūkstes Pasaku muzejā izstāde “Kurbads. Latvju varoņstāsts” paver ieskatu jaunākajā Kurbada varoņdarbu atainojumā – grāmatā ar tādu pašu nosaukumu un vedina pārdomāt savu dzīves pozīciju. Tautas stāsts par Kurbadu bijis populārs visos laikos – tajā iekļautās vērtības stiprinājušas garu un sniegušas možumu gadsimtiem cauri. Pirmais tautas pasakas par Kurbadu pierakstīja un sakārtoja pēctecīgā virknē folklorists Anss Lerhis-Puškaitis, kurš dzīvoja un strādāja bijušajā Lancenieku skolas ēkā, tagadējā Džūkstes Pasaku muzejā.

Informācija: 26513314, pasakumuzejs@tukumamuzejs.lv. Adrese: Džūkstes pagasts, Lanciņu skola, Tukuma novadā. Plašāk: www.tukumamuzejs.lv

Izstādes ”20×20” un “Maija Tīksmiņš”

Līdz 1. jūnijam Mākslas galerijā “Durvis” apskatāma Latvijas Grāmatsējumu un Ādas dizaina asociācijas izstāde ”20×20” un radošās apvienības “MTMusTur” māla un porcelāna darbu izstāde “Maija Tīksmiņš”.

Latvijas Grāmatsējumu un Ādas dizaina asociācija kā ādas amata profesionāļus apvienojoša organizācija dibināta (2004) ar mērķi apvienot ādas mākslas un grāmatsējumu jomā strādājošos māksliniekus, veicināt viņu radošo darbību, pievienoties starptautiskai grāmatsējumu un ādas dizaina izstāžu kustībai, kā arī – iepazīstināt un ieinteresēt sabiedrību ar grāmatsējumu un ādas dizainu, organizējot regulāras izstādes.

“MTMusTur” kodolu veido 3 Tukuma amatnieces: Līga Birzniece ar meitām Maiju Birznieci un Līvu Lielmani. Līga savas prasmes apguvusi Tukuma rūpkombināta keramikas cehā un degsmi pret mālu nodevusi tālāk nākamajām paaudzēm. Izstāde būs rotaļīgs, plaukstošs un urdošs sveiciens pretī pavasarim.

Informācija: 28391437, galerijadurvis@tukumamuzejs.lv. Adrese: Brīvības laukumā 21, Tukumā. Plašāk: www.tukumamuzejs.lv

Mākslinieces Ingemāras Treijas jubilejas izstāde “Lidojums laikā un telpā”

Līdz 25. jūnijam Tukuma Mākslas muzejā skatāma mākslinieces Ingemāras Treijas jubilejas izstāde “Lidojums laikā un telpā”.

Ingemāra Treija par savu personālizstādi saka šādi: “Šis ir lidojums neredzamajā, apslēptajā un noslēpumainajā iekšējā pasaulē. Lidojums pāri pilsētām, kuras papildina cilvēka tēlu un palīdz saprast vizuālo valodu, kurā viņš runā. Izstāde aicina pacelties spārnos, pāri ikdienībai un sadzīvei mums apkārt. Pametot skatu pār plecu, var ieraudzīt savas saknes, no kurienes esi nācis, un rast spēku, lai dotos uz priekšu.”

Izstādē ietverti gan senāk gleznoti, gan nupat tapuši darbi, kā arī zīmējumi un skices. Izstādes vēsturiskajā daļā – Friča Zandberga un Arvīda Galēviusa gleznas.

Informācija: 25494677, makslasmuzejs@tukumamuzejs.lv. Adrese: Harmonijas iela 7, Tukumā. www.tukumamuzejs.lv

Kārlim Ieviņam – 135

Līdz 27. augustam Džūkstes Pasaku muzejā izstāde “Kārlim Ieviņam – 135”.

Kārlis Ieviņš (īstajā vārdā Kārlis Viktors Paķulis) – rakstnieks, dzejnieks, dramaturgs, gleznotājs, mūziķis, vijolnieks un vijoļbūvnieks. Dzimis namdara ģimenē Džūkstes pagasta “Ieviņās” (1888-1977). Mācījies Džūkstes pamatskolā. Pašmācības ceļā nolicis eksāmenus un ieguvis tautas skolotāja tiesības. No 1940. gada pastāvīgi dzīvojis Zviedrijā, kur pievērsies glezniecībai un vijoļu būvei. 2022. gada rudenī Tukuma muzejs saņēma brīnišķīgu dāvinājumu no Ingas Tormanes – vairākas Kārļa Ieviņa gleznas, izdevumus ar viņa sacerējumiem un viņa darinātu vijoli. Izstāde no 8. marta.

Informācija: 26513314, pasakumuzejs@tukumamuzejs.lv. Adrese: Džūkstes pagasts, Lanciņu skola, Tukuma novadā. www.tukumamuzejs.lv.

Zili baltās pasaules valdzinājums. Angļu dekolētais fajanss Latvijas muzejos un privātkolekcijās

Līdz 2024. gada 31. martam Durbes pilīs otrajā stāvā skatāma izstāde “Zili baltās pasaules valdzinājums”, kurā apkopoti Latvijas muzejos un privātkolekcijās esošie 18. -20. gs. angļu dekolētā fajansa paraugi no 13 Latvijas muzejiem un 2 privātkolekcijām – Daiņa Bruģa kolekcijas Bauskā, Agritas Tipānes kolekcijas Rīgā. Izstādes autori ir mākslas zinātnieki Ina Līne un Dainis Bruģis.

Izstāde sniedz ieskatu nozīmīgā lietišķi dekoratīvās mākslas jomā – 18. gadsimtā Anglijā atklāto un ražošanā ieviesto keramikas trauku dekorēšanas paņēmienu ar mehāniski pārnesta attēla (dekola) palīdzību, kas ļāva ātrāk un lētāk radīt greznus un vizuāli pievilcīgus traukus, nodrošinot angļu fajansa ražošanai nepieredzētu uzplaukumu.

Izstāde apmeklētājiem sniedz bagātīgu informatīvo materiālu par nozares attīstību, dekolēšanas tehnikām, izmantotajām krāsām, ražotāju zīmju skaidrojumu. Ekspozīcijā parstāvēta pārsteidzoša dekoru un dekolētā fajansa trauku daudzveidība.

Informācija: 26305946, 25721502 durbespils@tukumamuzejs.lv. Adrese: M.Parka iela 7, Tukums. Plašāk: www.tukumamuzejs.lv

Tukuma muzeja 85 gadu jubilejas izstāde “ARTEFACTUM”

Durbes pils otrajā stāvā skatāma Tukuma muzeja 85 gadu jubilejai veltītā mainīgā izstāde “ARTEFACTUM”, kas papildināta jau trešo reizi.

Izstādē izceltas trīs nozīmīgākās mākslas kolekcijas: tēlotājas, lietišķi dekoratīvās un tautas mākslas. Ekspozīcija sniedz ieskatu muzeja kolekciju daudzveidībā un piedāvā iepazīt priekšmetus ar īpašu māksliniecisku, vēsturisku, zinātnisku vai simbolisku vērtību, kas veido priekšstatu par Ziemeļaustrumkurzemes kultūrvides savdabību. Divās ekspozīcijas telpās skatāmais keramikas priekšmetu klāsts ataino šīs lietišķās mākslas jomas attīstību Tukumā, īpaši izceļot tukumnieka Anša Artuma ieguldījumu šajā nozarē. Tukuma mākslas muzeja kolekcijas vērtīgākie mākslas darbi un arheoloģiskie priekšmeti apskatāmi arī digitāli.