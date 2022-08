Smaržu ceļvedis

Lai gan sieviešu smaržas ir parasta skaistumkopšanas prece, tās var radīt mūžīgas atmiņas. Viena no mūsu maņām ir oža, tāpēc ir tik ļoti svarīgi atrast sev piemērotākās smaržas, kas piestāv personībai. Katrai sievietei vajadzētu būt smaržām, kas lieliski raksturo viņa būtību. Turklāt, ieejot istabā, sieviete vēlas, lai citi jūt, ka viņa labi smaržo! Atrast perfektas smaržas nav viegli, it īpaši, ja jums nav zināšanu par smaržu nozari, par dažādiem smaržu veidiem un to, kur sākt savus meklējumus.

Smaržu notis un ievads smaržu valodā?

Smaržu zinātne ir ļoti sena, jo cilvēki jau pirms mūsu ēras, pirms vairākiem gadu tūkstošiem, ražoja un izmantoja dažādas smaržas. Mūsdienās, protams, tas notiek atšķirīgi, bet joprojām liela daļa sastāvdaļu, kas tiek izmantotas, lai radītu aromātus, piemēram, zīmola Versace smaržas, ir dabīgas. Daži no apzīmējumiem, kas tiek izmantoti, runājot par smaržām, ir norādīti turpmāk.

Smaržu notis: galvenie aromāti, kas veido smaržu. Katrai smaržai ir nošu slāņi — augšējās (galvenais), ātri iztvaikojošais aromāts, kuru jūs jūtat uzreiz pēc izsmidzināšanas; vidējās (sirds) notis, kas palīdz saglabāt augšējo nošu aromātu, vienlaikus pievienojot jaunu aromātu; pamatnotis, kas ir visilgāk noturīgākie aromāti, kuri iesūcas ādā un atbalsta augšējās un vidējās notis.

Nožūšana (drydown): smaržu nodiluma pēdējais posms pēc tam, kad augšējās un vidējās notis ir iztvaikojušas un saglabājušās ir tikai pamatnotis.

Sillage (izrunā „sijāž”): franču termins, kas attiecas uz smaržu pēdām, ko atstāj smaržas.

Saskaņa: divas vai vairākas notis tiek sajauktas kopā, lai radītu jaunu smaržu.

Smaržu koncentrācija

Visas smaržas nav vienādas, tāpēc tās tiek iedalītas dažādās kategorijās. Kāda gan ir atšķirība starp šīm kategorijām? Tas ir pavisam vienkārši, jo smaržas iedala kategorijās, pamatojoties uz koncentrāciju.

Smaržas tiek radītas, sajaucot eļļu ar spirtu un ūdeni; jo vairāk eļļas, jo spēcīgāks un noturīgāks ir aromāts.

Smaržūdens (EDP) ir spēcīgākais smaržu veids. Smaržūdens satur no 10% līdz 20% eļļas un uz cilvēka ādas parasti noturas aptuveni 8 stundas. Tomēr šī veida smaržas ir arī dārgākas.

Tualetes ūdens (EDT) satur apmēram no 5% līdz 15% eļļas, un tā noturība ir no 4 līdz 7 stundām.

Odekolons (EDC) satur aptuveni no 2 līdz 4% eļļas, un to bieži izmanto, lai regulāri atsvaidzinātos. Uz cilvēka ķermeņa aromāts ir jūtams aptuveni no 2 līdz 3 stundām.

Aromatizēts ūdens (Eau Fraiche) satur tikai no 1% līdz 2% eļļas, un tās ir ļoti vieglas smaržas.

Kā atrast sev piemērotākās smaržas?

Katram cilvēkam ir svarīgi atrast sev piemērotāko smaržu. Mūsu organisms ir unikāls, un tāpēc viena un tā pati smarža uz katra cilvēka smaržos atšķirīgi. Bet tad, kad tiek atrastas smaržas, kas ir ideālas, prieks ir neizmērojams.

Izpratne par to, vai aromāts jums ir piemērots

Eksperti iesaka patiesi iepazīt savu aromātu un izmantot to kādu laiku, lai tiešām to iepazītu un saprastu, vai šīs smaržas ir piemērotas. Tas tiešām ir vienīgais veids, kā uzzināt, vai konkrētās smaržas jums ir piemērotas. Smaržas var radīt arī emocionālu piesaisti, jo oža ir viena no cilvēka maņām, it īpaši, ja tās jums asociējās ar kādu personu.

Kā lietot smaržas?

Smaržas būs visefektīvākās un sniegs vēlamo rezultātu, ja tās uzklāsiet uz pulsa punktiem vai vietās, kur ir laba asins cirkulācija un siltums. Uzklājiet bagātīgu devu uz plaukstas locītavām, kakla un roku locītavās. Labāk uzklāt minimālu daudzumu šajos punktus, bet nevis daudz smaržu matos un uz apģērba. Tomēr noteikti der atcerēties teicienu — „kas par daudz, tas par skādi” —, jo smaržas būs efektīvas tikai tad, ja tās izmantosiet ar mēru.