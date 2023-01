Sāksies Tropu mēnesis Rīgas zoo

Kaut gan tropiskie lietus meži liekas neaizsniedzamā attālumā, mūsu ēdienu izvēle cieši saistās ar notiekošo tropos. Liela daļa no ikdienas produktiem satur lietus mežā iegūtas sastāvdaļas – bez tām mūsu ēdiens zaudētu daudzas garšas un tekstūras nianses. Lielā produktu pieprasījuma dēļ, tropu mežos veido plantācijas, kurās audzē tikai viena veida kultūraugus. Plantāciju ierīkošanai veikta teritorijas atmežošana, bieži kā paņēmienu izmantojot uguni. Tā rezultātā bojā iet ne tikai augi, bet arī dzīvnieki, izzūd dzīvotnes un degradējas ekosistēmas.

Tematiskie stendi, darba lapas un darbnīcas Tropu mājā palīdzēs gan uzzināt to, kuri produkti nāk no tropu mežiem, gan to, kā to nonākšana mūsu šķīvjos ietekmē gan tropos sastopamos dzīvniekus, gan mūs pašus, un visbeidzot – ko varam mainīt, lai saglabātu tropu mežus to iemītniekiem un pašu nākamajām paaudzēm. Visu mēnesi Tropu mājā izpēti jauno ekspozīciju – uzcel domino kauliņu ķēdi un uzzini, kā, izvēloties saldējumu, gaviālkrokodils var palikt bez dzīves vides, savieno garšvielu ar augu, iepazīstot, kā tie izskatās savvaļā un uzzini, kā tropu mežus ietekmē palmu eļļas, šokolādes, sojas un citu produktu patēriņš.

Īpaša taka gaidīs apmeklētājus ik dienas no 3. līdz 28. februārim, bet divās nedēļas nogalēs – 11.-12. un 25.-26. februārī – no 11.00 līdz 14.00 aicināsim ikvienu uz darbnīcām Tropu mājā. Darbnīcās apmeklētāji uzzinās, kā diētas izvēle ietekmē tropu mežus, iesaistoties interaktīvā lomu spēlē, iepazīs šokolādes ražošanas procesu un piedalīsies atmiņas spēlē. Aktivitāšu noslēgumā būs iespēja pievienot “risinājumu kokam” savu solījumu – kā mēs katrs varam mainīt savu ikdienu un palīdzēt tropu mežiem zaļot mūžīgi.