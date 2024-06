Piedzīvo mākslas burvību, apmeklējot izstādes Tukuma pusē

Tukuma un apkārtnes muzejos

Tukuma Mākslas muzeja jaunās izstādes centrālais mākslas darbs ir Tukuma muzeja krājuma jaunieguvums – izcilā tukumnieka Kārļa Neiļa (1906–1991) glezna “Gleznotāja darbnīcā” (1935), ko šā gada maijā Tukuma muzejs iegādājās klasiskās Mākslas galerijas “Antonija” izsolē. Izstādē iekļauti darbi no Tukuma muzeja krājuma un deponējumi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Talsu novada muzeja un klasiskās mākslas galerijas “Antonija”. Izstāde apskatāma no 8.jūnija līdz 25.augustam. Vairāk informācijas www.tukumamuzejs.lv. Adrese: Tukuma Mākslas muzejs, Harmonijas iela 7, Tukums.

Mākslas galerijā “Durvis” līdz 5. jūlijam skatāma Tukuma Mākslas skolas absolventu noslēguma darbu izstāde “Radošais ceļojums”. Izstāde atklāj audzēkņu apgūtās zināšanas un prasmes 7 gadu mācību programmā. Audzēkņi savos darbos ir ielikuši emocijas, izmēģinājuši dažādas tehnikas – akrilu, keramiku, datorgrafiku, grafiku, – un materiālus – stiklu, plastikātu, mālu. Jaunie mākslinieki ir uzdrīkstējušies eksperimentēt ar krāsu bagātību, tādējādi parādot savas mākslinieciskās prasmes. Paldies pedagogiem: Guntai Čivlei, Zanes Zauerei, Velgai Melnei, Sigitai Šternbergai un Madarai Kļaviņai. Vairāk informācijas www.tukumamuzejs.lv. Adrese: Galerija “Durvis”, Brīvības laukums 21, Tukums.

Eksponētas vēsturiskas kartes, kas uzskatāmi atspoguļo ne tikai savam laikmetam raksturīgo pasaules uztveri, bet arī vēsturisko apstākļu ietekmēto Tukuma nosaukuma mainīgumu, apskatāmas Tukuma Pils tornī izstādē “Mainīgais Tukums”. Izstāde apskatāma līdz 14.jūlijam. Vairāk informācijas www.tukumamuzejs.lv. Adrese: Brīvības laukums 19a, Tukums.

Tukuma Audēju darbnīcā apskatāma izstāde “Kā Tukumā tapa audējas. Audējām 50”. Tā tapusi, atzīmējot TLMS “Durbe” 50 gadu jubileju. Izstādē ieskats audēju 50 gadu vēsturē – no pirmsākumiem līdz mūsdienām – apskatāms TLMS “Durbe” dalībnieču labākais veikums, kā arī eksponēti priekšmeti no Tukuma muzeja krājuma – Tukuma mākslas muzeja aušanas pulciņa darbi no senākiem laikiem. Vairāk informācijas www.tukumamuzejs.lv. Adrese: Tidaholmas iela 3, Tukums.

No 6.jūnija līdz 21.jūnijam Kandavas novadpētniecības muzejā apskatāma Izjumas pilsētas pašvaldības izstāde “IZJUMAS VAROŅI”. Bet izstāde “Karnevāla un tautas tradīcijas maskas”- Kandavas novadpētniecības muzejā apskatāma līdz 24.jūlijam. Vairāk informācijas www.kandava.lv. Adrese: Talsu iela 11, Kandava.

Džūkstes Pasaku muzejā būs skatāma jaunā iestudējuma rokoperas “LĀČPLĒSIS” tērpu izstāde. Izstādē eksponēti Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes leģendārās rokoperas “Lāčplēsis” jaunā iestudējuma krāšņie tērpi un to skices, kuru autore ir tērpu māksliniece Anna Muna (Dana Dombrovska). Lai gan tērpu radīšanai lielākoties tika izmantoti lietoti materiāli, domājot par vides ilgtspēju, tērpi ir ļoti krāšņi. Ieeja izstādē ar muzeja biļeti, pirmsskolas vecuma bērniem bezmaksas. Vairāk informācijas www.tukumamuzejs.lv. Adrese: Džūkstes Pasaku muzejs, Lanciņu skola, Džūkste, Tukuma novads.

Pilīs un muižās

Durbes pilī apskatāmas trīs izstādes! “ARTEFACTUM” izstāde tevi ievedīs arheoloģijas, tautas daiļrades un mākslas artefaktu pasaulē, kas pētāma, aplūkojama līdz pat 2024.gada 3.novembrim. Savukārt izstāde “Sibīrijas vēstules” izceļ gan bērza tāss simbolisko nozīmi, gan vēstuļu rakstīšanas fenomenu kā garīguma praktizēšanas veidu nebrīves apstākļos Gulaga nometnēs un nometinājuma vietās Sibīrijā (1941-1965). Bet izstādē “Mednieku stāsti” Durbes pilī skatāmi izcili 18.–20.gs. sākuma mākslinieku J. H. Baumaņa, J.S.Beka un J.E.Ridingera mākslas darbi, kas ārpus lielajiem muzejiem vienkopus līdz šim nav bijis skatāmi. Vairāk informācijas www.tukumamuzejs.lv. Adrese: Durbes pils, M.Parka iela 7, Tukums.

Šlokenbekas muižā skatāma mākslinieces, abstraktā ekspresionisma pārstāves Anda_abstract – gleznu izstāde “MUIŽAS STĀSTI” – par notikumiem, kuri norisinājās vairāku gadsimtu garumā. Bijušajā zirgu stallī, kurš atjaunots, saglabājot senos akmens sienu atsegumus un ir iekārtotas divas zāles pasākumiem ir izstādīti mākslinieces darbi. Lielākajā zālē, izmantojot īpašus statņu risinājumus pirmoreiz muižas vēsturē ir apskatāmi 8 ANDA_ABSTRACT lielformāta darbi uz senatnīgo akmens sienu mūriem. Vairāk informācijas www.slokenbeka.lv. Adrese: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Tukuma novads.

Jaunmoku pils Torņu zālē skatāma ornitoloģes un putnu fotogrāfes Ēvas Krēslas radītā foto izstāde “Ar un par putniem”. Personālizstādes darbi ir emocionāli piesātināti, ar neierastu fotogrāfa skatu tverti putnu dzīves foto mirkļi, kuri ļauj izjust īpašu gandarījumu par spēju ne tikai redzēt, bet arī ieraudzīt. Savukārt Meža muzeja jaunieguvumu izstādē apskatāmas 588 unikālas sērkociņu kārbiņas ar medību un mežsaimniecības darba tematiku un jauni dzīvnieki. Vairāk informācijas www.slokenbeka.lv. Adrese: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Tukuma novads.

Jaunpils pils muzejā apskatāma Ingemāras Treijas gleznu izstāde “Vasaras smaržas”. Izstāde būs pieejama līdz 30. jūlijam, piedāvājot apmeklētājiem iespēju iepazīties ar mākslinieces darbiem, kas iedvesmoti no vasaras košajām krāsām, dabas ainavām un silto mēnešu burvības. Vairāk informācijas www.jaunpilspils.lv. Adrese: Jaunpils pils, Baznīcas iela, Jaunpils, Tukuma novads.

Citās kultūras iestādēs

Tukuma bibliotēkā no 30.maija ir iespēja atklāt kādu stāstu gleznās izstādē “Tu mani pazīsti!”. Adrese: Tukuma bibliotēka, Šēseles iela 3, Tukums.

Elīnas Gusāres darbu izstāde “Pieskāriens dabai” Engures Saieta namā būs apskatāma no 9.jūnija līdz 23.augustam. Adrese: Jūras iela 114, Engure, Tukuma novads.

Lapmežciema tautas namā līdz 30.jūnijam iespējams apskatīt Jūrmalas mākslinieku biedrības plenēra darbu izstādi – “Pavasara ziedonis Lapmežciemā”. Adrese: Lapmežciema tautas nams, Liepu iela 2, Lapmezciems, Tukuma novads.

Līdz 8.jūlijam Slampes Kultūras pilī skatāma gleznu izstāde “Mēs satikāmies pavasarī”. Izstādē apskatāmi Egila Neihofera Slampes un Jaunbērzes gleznošanas studijas un Tukuma mākslinieču darbi. Adrese: Slampes Kultūras pils, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads.

Irlavas kultūras namā līdz jūnija beigām būs apskatāma izstāde “Uzdrīkstēšanās”, kurā savus mākslas darbus izrāda 11 talantīgi irlavnieki: Alise Barkovska, Ralfs Goža, Alise Jēgere, Valters Erzams, Vita Bromulte, Aija Bromulte, Anete Bromulte, Kristīne Reihmane, Laila Švāne un Iveta Vasiļauska. Adrese: “Svēteļi”, Irlavas pagasts, Tukuma novads.

Zantes kultūras namā 30.jūnijam apskatāma Sņežanas Tišleres darbu izstāde “Ziedu spēku izjūtot”. Adrese: Zantes kultūras nams un bibliotēka, Skolas iela 6, Zantes pagasts, Tukuma novads.

Vēl var pagūt apskatīt

Vēl vari pagūt apskatīt Džūkstes kultūras namā Santas Beieres gleznu izstādi līdz 10.jūnijam. Adrese: Džūkstes kultūras nams, Džūkstes pagasts, Tukuma novads.

Līdz 16.jūnijam Kandavas kultūras nama galerijā “Vējspārns” būs skatāma Danas Rodenkirhenas fotogrāfiju izstāde “Pašiem sava Mona Liza”. Adrese: Kandavas kultūras nams, Lielā iela 28, Kandava, Tukuma novads.

Baudi mākslu un kultūru Tukuma pusē!