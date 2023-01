Pavasara brīvlaikā Kurzemē norisināsies, klimata pārmaiņām veltītā, mākslas projekta jauniešiem

Šajās laboratorijās virstēmas būs “Kustība, vide un aktīvisms”. Jauniešiem no visas Kurzemes, vecumā no 14 līdz 18 gadiem, vēl ir iespēja pieteikt savu dalību uz vienu no

šīm laboratorijām līdz 5.februārim. Pieteikšanās informācija un anketa atrodama Rīgas cirka mājaslapā cirks.lv. Dalība ir bez maksas. Starptautiskā mākslas projekta laboratorijas rīko “Rīgas cirks” sadarbībā ar Norvēģu ilgtspējīgā cirka apvienību

“Acting for Climate”.

Šajās “Cirks klimatam” laboratorijās jaunieši, cirka un dejas mākslinieku vadībā, ielūkosies

laikmetīgā cirka pasaulē, apgūstot akrobātikas, žonglēšanas un ķermeņa treniņus, kā arī

iepazīs dažādas teātra mākslas tehnikas, pielietojot tās neierastos veidos un vidē, ārpus

telpām un skatuves. Fiziskās nodarbības papildinās teorētiskās lekcijas par to, kas

sabiedrībā veido pārmaiņas, tiks veicinātas diskusijas par klimata pārmaiņu tēmām un

iespējamiem risinājumiem, kā arī jaunieši iegūs iedvesmojošus ieteikumus un piemērus no

Norvēģijas un Latvijas vides aktīvistu pieredzes stāstiem.

Šoreiz īpaši aicinām pieteikties jauniešus, kuri aizraujas ar deju un teātra mākslu un, kuri

vēlētos papildus apgūt zināšanas par laikmetīgo cirku, kā arī paplašināt izpratni par to, kā

šīs zināšanas var pielietot, lai runātu par sev svarīgām tēmām. Iepriekšējas zināšanas par

vides un ekoloģijas tēmām šajās laboratorijās būs noderīgas, taču, lai piedalītos galvenā ir

interese iesaistīties, iepazīties un iegūt jaunas zināšanas.

Marta laboratoriju saturu veidos un tās vadīs Norvēģu laikmetīgā cirka un dejas mākslinieki

no “Acting for Climate” – Amunds Bentsens, Emma Langmoena, Abigeila Vinsvolda un

Mišels De Riu kopā ar laikmetīgās dejas un cirka māksliniekiem no Latvijas – Alisi Bokalderi,

Alekseju Smolovu, Maiju Sukuti un komponistu Kasparu Kurdeko.

Laboratoriju aktivitātēm katru dienu varēs sekot līdzi projekta circusforclimate Instagram

kontā, kur jau šobrīd jaunieši un citi interesenti var iepazīties ar projekta aktivitātēm,

atziņām, fotogrāfijām, māksliniekiem un citu vērtīgu informāciju.

Savukārt, 7. un 8. martā, Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” divu dienu garumā,

norisināsies kultūras nozares speciālistiem veltīta darbnīca. Šīs darbnīcas mērķis būs,

daloties ar jau esošo pieredzi, kopīgi izstrādāt jaunas metodes darbā ar jauniešu

mērķauditoriju, lai veicinātu labāku laikmetīgās mākslas un kultūras produktu pieejamību

jauniešiem Latvijā. Darbnīcas notiks “Acting for Climate” mākslinieku vadībā. Par šo norisi

vairāk informācija un pieteikšanās būs atrodama Rīgas cirka mājaslapā cirks.lv.

Projekts “Cirks klimatam”, radīts kā satikšanās platforma jauniešiem, māksliniekiem un

vides ekspertiem, lai caur dejas, cirka un vizuālo mākslu runātu par klimata pārmaiņu tēmu.

“Cirks klimatam” projekta realizācijai, kas aizsākās 2022. gada 1. martā, nozīmīgs ir bijis

EEZ grantu un Valsts kopējais 231 636 eiro atbalsts, kas ir devis iespēju Rīgas cirkam un

“Acting for Climate” sadarbībai, lai ne tikai apvienotu dažādus nozaru pārstāvjus, bet arī

kopīgi strādātu ar jauniešiem vesela gada garumā.

Šī projekta noslēguma posmā 2023. gada maijā, projektā iesaistītie laikmetīgā cirka un

dejas mākslinieki no Latvijas un Norvēģijas veidos jauniešu idejās balstītu kopdarbu – izrādi

par klimata pārmaiņu radītām sekām, jautājumiem un risinājumiem. Kā papildinošs un

izglītojošs materiāls izrādei taps arī zīns (mazas tirāžas neliela formāta žurnāls) komiksu

stilistikā.