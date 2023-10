Pārtikas ražotāju izstādē Vācijā pārstāvēti arī Tukuma novada uzņēmumi

Izstādes ietvaros tiek organizēts pārtikas nozares inovāciju konkurss, kā arī notiks informatīvi semināri par attīstības tendencēm pasaules pārtikas tirgū.

7 Latvijas kopstendos kopā piedalīsies 49 dalībnieki, no kuriem 2 (Dimdiņi un Orkla Latvija) pārstāv savu produkciju divos dažādos tematiskajos stendos, stendu kopējā platība 754,75 m2. Ir uzņēmumi, kuri piedalās patstāvīgi.

LR Zemkopības ministrija atbalsta Latvijas dalībniekus, sedzot kopstenda dizaina un būvēšanas izmaksas, kā arī produktu paraugu transportēšanas izdevumus, kopumā 494,75m2 platībā.

Diemžēl visiem interesentiem vietas kopstendos nepietika.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo reizi, kad 2021.gadā 6 paviljonos piedalījās 24 uzņēmumi un aizņēma platību 316,5 m2, šogad ir vairāk kā divreiz lielākas platības uzticētas organizēt AREI un ļoti liela interese par dalību, kā arī pašas izstādes apmeklēšanu.

Jāpiebilst, ka vairākos izstādes stendos būs arī Tukuma novada uzņēmumi. Piemēram:

DAIRY, 10.1, G028g vienuviet būs: A/S “Jaunpils pienotava”; A/S “Balticovo”; A/S “Tukuma piens”; A/S “Cesvaines piens”; SIA “Top Food”; A/S “Smiltenes piens”

Savukārt CHILLED&FRESH FOOD, 5.1 hallē ar EJZF projektu būs 10 zivju pārstrādes uzņēmumi 260m2: SIA “Līcis -93”; SIA “Karavela”

A/S “Ventspils zivju konservu kombināts”; SIA “Unda”; A/S “Brīvais vilnis”; SIA “Banga”; SIA “Verģi”; SIA “Atlantika International”; SIA “Sudrablīnis”; SIA “Royal Nordic”.