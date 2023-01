Paplašināts depozīta sistēmas tvērums – varēs nodot arī visu stipro alkoholisko kokteiļu iepakojumus

“Esam gandarīti, ka depozīta sistēmā nododamo iepakojumu klāsts arvien paplašinās. Līdzšinējie sistēmas rezultāti pierāda, cik nozīmīga ir sabiedrības iesaiste efektīvā atkritumu apsaimniekošanā un virzībā uz ilgtspējīgāku, zaļāku un atbildīgāku patēriņu. Saskaņā ar depozīta sistēmas operatora prognozēm 2023. gadā tirgū tiks laisti vairāk nekā 485 miljoni depozīta iepakojuma vienību, no kuriem aptuveni 30 miljonus veidos jaunā tvēruma dzērienu iepakojumi. Ceram, ka ieviestie jauninājumi arvien vairāk motivēs iedzīvotājus lietot depozīta sistēmu un veicinās zaļo apziņu,” tā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks vides aizsardzības jautājumos Andris Ķēniņš.

“Depozīta sistēma ir visefektīvākais veids, kā organizēt atkritumu šķirošanas sistēmu, lai iepakojumi nenonāk vidē un atkritumu pārstrādei tiktu nogādāti kvalitatīvi materiāli. Depozīta sistēmai uzsākot strādāt Latvijā, tika secināts, ka dažādi tūlītējai lietošanai sagatavoti alkoholiskie kokteiļi tomēr ir palikuši ārpus sistēmas. Šo dzērienu iepakojumi diezgan bieži tiek izmesti dabā, piegružojot iecienītas atpūtas vietas un grāvmalas. Ar šo sistēmas paplašināšanu esam aptvēruši visus dzērienu iepakojuma veidus, kam ir vislielākais potenciāls nonākt vidē,” pauž Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga.

“Pārejas periods jaunajam depozīta sistēmas tvērumam būs spēkā līdz 30. jūnijam, kas nozīmē, ka līdz tam tirgotāji varēs izpārdot arī produkciju bez depozīta zīmes – līdzīgi, kā tas bija depozīta sistēmas darbības sākumā. Arī jaunā tvēruma produkti veikalos parādīsies pakāpeniski, un pirmajos mēnešos to īpatsvars nebūs liels. Tādēļ aicinu iedzīvotājus būt vērīgiem un pirms dzēriena iepakojuma iegādes pārbaudīt, vai tas ir marķēts ar Latvijas depozīta zīmi, lai nerastos pārpratumi nedz par iemaksāto depozīta maksu, nedz iespēju iztukšoto iepakojumu vēlāk nodot atpakaļ depozīta sistēmā. Operators ir gatavs tvēruma paplašināšanai, un jauno iepakojumu reģistrācija notiek jau kopš pērnā gada novembra – šobrīd reģistrēti jau 115 jaunā tvēruma produkti,” komentē SIA Depozīta Iepakojuma Operators valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Kādas pārmaiņas gaidāmas nododamo iepakojumu klāstā?

Pirmkārt, depozīta sistēmā varēs nodot visus alkoholiskos kokteiļus neatkarīgi no to alkohola satura. Tādējādi tagad depozīta punktos varēs nodot tādus iedzīvotāju vidū pieprasītus produktus kā, piemēram, “Dins”, Latvijas Balzams (LB), “Black Balsam”, Cēsu Džons, Cido grupas “Lode”, “Cēsu 14%” kokteiļus un citus. “Jaunais depozīta sistēmas tvērums nosegs atlikušos produktus, kurus iedzīvotāji turpināja patērēt ārpus mājām, un daļa no tiem bieži nonāca arī apkārtējā vidē vai nokļuva sadzīves atkritumos,” skaidro Miks Stūrītis.

Otrkārt, iedzīvotāji tagad varēs nodot arī visu veidu alkoholiskos dzērienus, kas iepildīti PET pudelēs un skārdenēs. Tas var būt, piemēram, plastmasas pudelē iepildīts degvīns, brendijs vai vīns, skārdenē iepildīts vīna dzēriens vai citi dzērieni. Būtiski ņemt vērā, ka šis paplašinājums neattiecas uz piena produktiem un tos depozīta sistēmā nodot nevarēs.

Visbeidzot būs iespējams nodot arī sīrupu pudeles – tie ir sīrupi, kurus izmanto dažādu dzērienu pagatavošanai, piemēram, ogu un augļu sīrupi. Ņemot vērā sīrupu konsistenci, pirms nodošanas depozīta punktos sīrupa pudeli ieteicams izskalot, lai pārpalikumi neiztecētu taromātā un nenosmērētu tā sensorus.

Kā atpazīt depozīta iepakojumus?

Visi jaunie depozīta iepakojumi būs marķēti ar Latvijas depozīta zīmi, kas apzīmēs iepakojuma piederību depozīta sistēmai, kā arī norādīs uz faktu, ka par šo iepakojumu ir iemaksāta depozīta maksa.

Ja pārejas perioda laikā pircējs iegādāsies, piemēram, sīrupa pudeli vai alkoholisko kokteili, kas nebūs marķēts ar depozīta zīmi, par to depozīta maksa netiks iekasēta un šo iepakojumu būs jānodod esošajos atkritumu šķirošanas konteineros. Savukārt, ja uz depozīta punktu tiks atnests dzēriena iepakojums, ko nevar nodot depozīta sistēmā, vai arī, piemēram, iepakojuma etiķete vai pats iepakojums būs būtiski bojāts, to varēs izmest atkritumu šķirošanas konteinerā, kas atradīsies netālu no depozīta punkta, tādējādi parūpējoties par apkārtējās vides tīrību.

Aktuālā informācija par depozīta sistēmu pieejama mājaslapā www.depozitapunkts.lv, kā arī “Depozīta punkts” Facebook un Instagram kontos.