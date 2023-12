Otrajā Adventē Tukumā un apkārtnē

TIRDZIŅŠ šajā nedēļas nogalē Tukumā

Mazo ražotāju svētku tirdziņš 9.decembrī no pulksten 10:00 līdz pulksten 14:00 ar pārsteigumu loteriju aicina iegriezties Tukuma Ledus hallē! Kas zina, varbūt tieši tur atradīsi kaut ko īpašu, ar ko iepriecināt Ziemassvētkos savus tuvos un mīļos.

Citi tirdziņi

Ziemassvētku sajūtas noķert varēs arī svētku ieskaņu tirdziņā 10.decembrī Irlavas kultūras namā no pulksten 11:00 līdz 14:00, kur būs nopērkami mājražotāju gardumi, amatnieku darinājumi. Adrese: Irlavas kultūras nams, “Svēteļi”, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads.

Lieliska iespēja iegādāties skolēnu ražotās Ziemassvētku dāvanas tirdziņā “CITS BAZĀRS” Tukuma tirdzniecības centrā “Rimi” 12.decembrī no pulksten 10:00 līdz 15:00.

Lapmežciemā šajā nedēļas nogalē Krāmu tirdziņš jeb “Garage sale”! 10.decembrī no pulksten 12:00 līdz 14:00, pie Lapmežciema sporta kompleksa. Labs veids, kā pirms svētkiem atbrīvoties no mantām vai tikt pie kādas feinas dāvanas. =

Brīnumaina svētku gaisotne II Adventē no pulksten 17:00 būs Tukuma pilsētas Brīvības laukumā. Atmosfēru radīs TPKN sieviešu vokālais ansamblis “Noskaņa”, dziedātājs Mārtiņš Balodis un vijolnieks Aleksejs Koļesņikovs, TPKN amatiermākslas kolektīvi. Tukuma Pilsētas parkā būs iespēja atkal satikt un samīļot Ziemassvētku vecīti no pulksten 17:00 līdz pulksten 19:00.

Otrās Adventes pasākums baznīcā

10.decembrī pulksten 11:00 Tukuma Evaņģēliski luteriskajā baznīcā Tukuma pilsētas Kultūras nama jauktā kora “Gavile” (diriģente Nora Vanaga) koncerts II Adventes dievkalpojuma laikā. Tajā tiks izpildīta “Adventes noskaņu mūzika korim, balsij, mežragam un klavierēm”.

Esi radošs, piedalies!

Jaunpils pilī 8.decembrī no pulksten 18:30 būs Labdarības darbnīca, kurā būs iespēja radīt vārdu kartītes 1200 dāvaniņām. Ja esi nolēmis kļūt par dāvanas sarūpētāju, bērniem sagatavotās dāvanas ņem līdzi uz darbnīcu, lai tās pēc iespējas ātrāk sasniegtu bērnus. Plašāka informācija un bērnu zīmētās kartītes www.laimasnamins.lv.

Ziemassvētku jampadracī Tumes pagastā 9.decembrī no pulksten 16:00 būs iespēja ne vien baudīt vokālo ansambļu “Dzeguzīte” un “Varavīksne” koncertu, bet arī piedalīties rotaļās, radošajās darbnīcās, kā arī cienāties ar piparkūkām un sildīties ar tēju.

Radošā diena visai ģimenei 9.decembrī no pulksten 13:00 līdz 16:00 Engures Mācītājmuižā. Nāc ar savu krekliņu un saplīsušajām krellēm, gatavosim kopā batikotus krekliņus, Ziemassvētku rotājumus, apsveikumu kartiņas un rotas! Dalība bez maksas.

Jaunpils Amatu mājā 10. decembrī pulksten 11:00 būs punktiņmandalu meistarklase. Pieteikšanās pa tālruni 27804580. Adrese:

Ziemassvētki dabā būs piedzīvojami, baudāmi 9.decembrī no pulksten 16:00 līdz 20:00 Ķemeros, “Meža mājā”! Pasākums bez maksas. Adrese: Ķemeru Nacionālā parka dabas centrs, Meža māja, Ķemeri.

Šlokenbekas muižā 10.decembrī būs piparkūku meistarklase. Būs iespēja cept piparkūkas, greznot tās, dzert karsto šokolādi un baudīt citas radošas izdarības. Pieteikšanās pa tālruni 29904147.

Ziemassvētku ieskaņas koncerti un balles

Tukuma pilsētas Kultūras namā 9.decembrī pulksten 19:00 arī tev būs iespēja aizdomāties par to, vai laiku veidojam mēs pašai. Vai mēs neesam laiks, kas atstāj pēdas no pagātnes uz nākotni? Būs iespēja piedzīvot īpašu stāstu – veltījumu nākotnei, kura noteikti būs mīlošāka un laimīgāka.​ Koncertā dziedātājs Ivo Grīsniņš-Grīslis uzburs smeldzīgu, līdzjūtīgu, gaišu sajūtu, lasot Imanta Ziedoņa Krāsainas pasakas.​Starp pasakas lasījumu skanēs skaistākās latviešu komponistu dziesmas Ivo Grīsniņa-Grīsļa, dziedātājas Ievas Sutugovas un pianista Jāņa Miltiņa izpildījumā.​ Būs iespēja piedalīties arī svētku radošās darbnīcas ar Lawsonia jau no pulksten 18:00.​ Vairāk informācijas www.tukumakn.lv.

gada 10. decembrī jau septīto gadu Kandavas kultūras namā notiks gada sirsnīgākais Latvijas akadēmiskās un estrādes vokālistu dziedāšanas konkurss „GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ 2023”. Šogad konkursā satiksim dziedātājus no 4 gadiem līdz neierobežotam vecumam. Konkursa dalībnieku vērtēs profesionālā žūrija pēc punktu sistēmas un rezultāti tiks paziņoti pēc katras kategorijas un vecuma grupas. Vairāk informācijas www.kandava.lv.

Otrās Adventes koncerts “Lai silta sirds” izskanēs 9.decembrī pulksten 17:00 Šlokenbekas muižā. Koncertā piedalīsies Smārdes pagasta pašdarbības kolektīvi.

Zemītes tautas nams ielūdz uz pensionāru balli 9.decembrī pulksten 13:00. Pasākumu organizē Zemītes aktīvie pensionāri. Dalības maksa 5 EUR. Pieteikties pa tālruni 26265800.

Irlavas kultūras namā 9.decembrī pulksten 16:00 būs pasākums “Ziemas saulgriežu burvība” ar folkloras kopu “Mare”, “Atbunga”, “Vācelīte”, dejotāju grupas “Valsis”, kā arī lauku kapelas “Danču spēles” piedalīšanos.

Brīnumi notiek ik uz soļa, ja proti tos pamanīt un tā pa īstam noticēt! 9. decembrī pulksten 19:00 Viesatu Kultūras namā brīnumu sajust būs iespējams atmosfēru. Koncertā piedalīsies Viesatu kultūras nama amatierkolektīvi. Savukārt pulksten 22:00 balle kopā ar grupu ”Brekšu Pekši”. Galdiņu rezervācija pa tālruni 20249771.

10. decembrī pulksten 18.00 Matkules kultūras namā notiks otrās Adventes ieskandināšana ar saksafonistu Matīsu Ozoliņu un Matkules amatierteātri.

10. decembrī pulksten 14.00 Jaunpils kultūras centrā notiks pašdarbnieku koncerts “Ziemassvētkus gaidot’’! Šis emocionāli sirsnīgais koncerts ik gadu pulcē plašu draugu, skatītāju un atbalstītāju pulku, liekot Ziemassvētku brīnumam iemirdzēties katrā sirdī. Ieeja bezmaksas.

10.decembrī pulksten 16:00 Vānes kultūras namā būs Adventes koncerts kopā ar vokālo ansambli “Par to…”. Ieeja bezmaksas. A

10. decembrī pulksten 18.00 Otrās Adventes koncertu varēs baudīt arī radošajā kvartālā “KultūrElpa Liepās” pie Slampes Kultūras pils. Koncertā piedalīsies Slampes Kultūras pils popgrupas “Mini Vocalio”, “Vocalio” un PII “Pienenīte” mazie dejotāji. Būs iespēja iegādāties karstos dzērienus un našķus, ko piedāvās “Purva Varde” un “IK Raima Segliņa”. Ģērbies atbilstoši laikapstākļiem, lai varētu baudīt radīto atmosfēru!

12. decembrī pulksten 13.00Zantes kultūras namā būs Ziemassvētku pasākums Zantes pagasta senioriem. Koncertā piedalīsies bērnudārza un skolas bērnu kolektīvi un mūziķis ARTIS ŠIMPERMANIS. Adrese: Zantes kultūras nams un bibliotēka, Skolas iela 6, Zante, Zantes pagasts, Tukuma novads.

Egles iedegšanas svētki

7. decembrī plkst. 14.00pie Zemītes tautas nama pasākums bērniem “Svētki nāk!” un pagasta Ziemassvētku egles atklāšana. Adrese: Zemītes tautas nams, “Cerības”, Tukuma, Zemītes pagasts, Tukuma novads.

7. decembrī plkst. 17.00 laukumā pie pagasta pārvaldes Zantes pagasta lielās svētku egles iedegšana. Adrese: Zantes kultūras nams un bibliotēka, Skolas iela 6, Zantes pagasts, Tukums.

Īpašie Ziemassvētku piedāvājumi decembrī

Katru Adventes svētdienu, 3., 10., 17. decembrī, nāc uz Tukuma Pilsētas parku un satiec Ziemassvētku vecīti no pulksten 17:00 līdz pulksten 19:00. Taču 24. decembrī savas vēlmes Ziemassvētku vecītim varēs izteikt no pulksten 11:00 līdz pulksten 13:00.

No 1. līdz 23. decembrim Džūkstes Pasaku muzejs individuālajiem apmeklētājiem piedāvā Ziemassvētku radošās darbnīcas. Iespēja veidot eglīšu rotājumus un apsveikuma kartiņas no dažādiem materiāliem, iedvesmojoties no folklorista Ansa Lerha-Puškaiša pierakstītajām pasakām. Klātesošiem iespēja arī uzzināt, kā savulaik Ziemassvētkus svinēja Lancenieku skolā. Materiāli iekļauti cenā. Grupas no 10 personām aicinātas arī uz Luīzes Ziemassvētku cepumu cepšanu. Informācija un pieteikšanās vienu dienu iepriekš: 26513314, pasakumuzejs@tukumamuzejs.lv

Jaunmoku pils Meža muzeja fejas – Ziedu feja un Koku feja – aicina skolēnu grupas baudīt ziemas priekus, piedaloties Meženīšu darbos un mācot dažādas Ziemassvētku gudrības. Bērniem būs iespēja aktīvi iesaistīties un līdzdarboties atraktīvās aktivitātēs – būs pikošanās, radošās darbnīcas, Ziemassvētku cepumu rotāšana, meža un pļavu gudrību izzināšana. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26187442 vai, rakstot uz e-pastu: info@jaunmokupils.lv.

Brauc uz “Kangariem” un baudi Ziemassvētku atmosfēru no 1.līdz 30.decembrim. Te var našķēties ar kārumiem, karstajiem dzērieniem, kā arī iegādāties skaistas, garšīgas un veselīgas dāvanas, našķus no ogām, augļiem, cepumus, piparkūkas, kā arī – piedalīties loterijā. Vairāk par piedāvājumu uzzināsi, zvanot pa tālruni 29416000 un piesakot savas ģimenes, kolektīva vai grupas ciemošanos “Kangaros”.

Visa mēneša garumā ir iespēja paviesoties un rosīgi padarboties radošajā mājā “Smilgāji” Vānē grupas aicinātas pieteikties uz ūdens kliņģeru un šokolādes čiekuru kūciņas meistarklasēm. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26460588.

Baudi vakara izgaismotās, skaņu spēlēm bagātās pastaigas Šlokenbekas muižā no 3.decembra līdz pat 6.janvārim! Izgaismotās pastaigas – katru dienu no pulksten 17:00 līdz 20:00.

Iemūžini Ziemassvētku burvību ar Jaunpils pils fotosesijas piedāvājumu! Sajūti svētku prieku un siltumu ar maģisku Ziemassvētku fotosesiju, neatkarīgi no tā, vai meklē ģimenes portretu, omulīgu pāra fotografēšanu vai burvīgus kadrus ar saviem mazajiem. Jaunpils pils Ziemassvētku fotosesijas piedāvājumā ir gan klasiskais variants, gan ekskluzīvais piedāvājums un arī praktiskais piedāvājums. Par visu sīkāk uzzināsi, rakstot uz marketings@jaunpilspils.lv, vai zvanot uz 29320314!

Citi pasākumi nedēļas nogalē

decembrī pulksten 11.00 Tukuma pilsētas Kultūras nama bērnu un jauniešu amatierteātra “Knifiņš” izrāde “Slavenais Pīlēns Tims” būs baudāma Slampes Kultūras pilī. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas pa tālruni 20005704.

Latviešu karaoke vakars un dejas ar DJ Ingus 8.decembrī no pulksten 21:00 Matkules kultūras namā. Galdiņu rezervācija pa tālruni 25772208.

Gardēžu vakariņas ar vīna degustāciju būs baudāmas 9.decembrī pulksten 19:00 Kalnmuižas pilī kopā ar vīnziņiem Jāni Kaļķi un Reini Sniedzi. Galdiņu rezervācija pa tālruni 26699033.

Uz Tukuma muzeja gada noslēguma pasākumu 10.decembrī Durbes pilī aicināti Tukuma muzeja draugi, sadarbības partneri, kā arī kultūras, mākslas un vēstures interesenti. Pasākumā tiks pasniegta arī balva “Tukuma muzeja nagla 2023″. Ieeja pasākumā – bezmaksas. Vairāk informācijas www.tukumamuzejs.lv.

Tukuma pilsētas Kultūras namā 10.decembrī KINO DIENA! Mazus un lielus apmeklētājus gaidīs sirsnīga un silta latviešu animācijas īsfilmu izlase, kas radīs svētku sajūtu pašiem mazākajiem apmeklētājiem. Programmā “Zelta ziema” iekļautas septiņas filmiņas: “Baltā pasaka”, “Ziemassvētki”, “Kad āboli ripo”, “Rezgalības”, “Māsa un brālis”, “Kraukšķītis” un “Raganas poga”. Ieeja 3 EUR. Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs un internetā – www.bilesuparadize.lv/lv/event/133422. Savukārt pulksten 16:00 Tukuma pilsētas Kultūras namā būs skatāma filma “Mana brīvība”, paredzēta arī tikšanās ar filmas veidotājiem. Vairāk informācijas www.tukumakn.lv. Adrese: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums.