Nedēļas nogalē – velobraukšanas svētki Tukumā!

Minot pedāļus, – draudzība un socializēšanās

Līdzīgi, kā tas ar populāro taku skriešanas seriālu «Stirnu buks», arī «Gravel Weekend», kā izrādās, ir izaudzis no vienkāršas pabraukāšanās ar riteņiem astoņu cilvēku kompānijā, atklāj pasākuma organizators Kārlis Berlands. Tobrīd vēl bijuši spēkā noteikumi, kas pandēmijas dēļ liedza čupoties lielākās kompānijās un, izraujoties no ciešas mājsēdes, gribējies gan izkustēties tā kārtīgāk, gan ar citiem cilvēkiem – kaut ar distancīti, bet tomēr klātienē – tikties. Tad arī, mazā kompānijā ripinoties pa Tukuma apkārtnes ceļiem, secināts, ka te ir ļoti piemērota vietā tā sauktajiem gravel (grants) izbraucieniem. Tas tāpēc, ka ir daudz un dažādu ceļu ar šādu segumu un interesentu reljefu. Tā arī tapusi ideja par ko plašāku, kas pārtapis trīs dienu festivālā ar plašu starptautisko vērienu, proti, tiek plānots, ka nākamās nedēļas nogalē pa mūsu apkārtni mīsies arī 60 ārvalstnieki, tostarp dalībnieki no Nīderlandes, Dānijas, Francija, Austrālijas, Ruandas, Kenijas un citām tuvām, tālām valstīm.

Jāpiebilst, ka iesildīšanās jeb, drīzāk jāsaka, iemīšanās šajā pasākumā sāksies pat vēl agrāk. Proti, kā 6., tā arī 7. augustā Rīgā būs tāds draudzīgs izbrauciens jau kopā ar vairākiem ārzemju viesiem, tostarp šajā sportā atzītiem velobraucējiem. Savukārt Tukumā, Pauzeru pļavā, festivāls tiks atklāts 9. augustā 12.00, visiem kopīgi iepazīstoties ar Tukumu. Vakarpusēs ap 17.00 būs starts iesildīšanās sacensībām, kur distance pavisam īsa un attiecīgi – būs ērti sekot tai līdzi. Noslēgumā – “Makaronu ballīte“.

Festivāls kopumā, kā uzsver K. Berlands, ir par aktīvu dzīves veidu, draudzību un labi pavadītu laiku ar domubiedriem. Tieši tāpēc, neskaitot sacensības, foruma laikā būs arī virkne ārpustrases aktivitāšu.

Meklēs dārgumus un pievarēs attālumus

Pati sacensību diena būs 10. augusts, kad jau 10.00 festivāla dalībnieki varēs doties tā sauktajās “dārgumu medībās“ jeb piedalīties orientēšanās spēlē Tukumā un tā apkārtnē. Sportistu starti mazliet vēlāk – vispirms 134 kilometru garajā distancē un pēc tam – 67 kilometru braucienā. Jāpiebilst, ka šogad sacensības īpašas arī ar to, ka iekļautas Vispasaules gravel riteņbraukšanas seriālā «Gravel Earth Series». Tomēr K. Berlands izceļ bērnu distanci «Limonāde», kurā starts sestdiena paredzēts 12.35 Pauzeru pļavās. Šis būs bezmaksas pasākums, un tajā var piedalīties ikviens jaunais velobraucējs. Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos – velosipēds un aizsargķivere, kā arī laicīga ierašanās, lai reģistrētos, jo dalībnieku skaits, ko palaist trasēs, tomēr ir ierobežots. Uzvarētāji būs visi, un katram paredzēta arī neliela balviņa, – uzsver organizators.

Sacensību dalībnieki, kā šobrīd plānots, finišēs laika posmā no 14.00 līdz 16.00. Apbalvošana un noslēguma ballīte – ap 20.00. Bet, kā jau minēts, sacensību vietā būs ko redzēt un piedzīvot arī pārējā laikā.

