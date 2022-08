Nedēļas nogalē Tukuma pusē

Jauniešiem un visiem citiem

12. augustā no 16.00 pie Tumes pamatskolas stāvlaukumā norisināsies veselības svētki bērniem un jauniešiem, kuros būs dažādas veselīga dzīvesveida aktivitātes, bet noslēgumā – koncerts un balle.

12. augustā 18.00 ikviens aicināts uz «Dziesmoto vasaras vakaru» Pilsētas parkā, kad uzstāsies kultūras nama tautas mūzikas ansamblis «Danču spēle», savukārt 19.00 uz koncertprogrammu «Vasaras pilnbriedā» aicina Andris Baltacis un Aldis Kise. Ieeja bez maksas. Jāierodas ar saviem krēsliem un plediem.

12. augustā 19.00 Šlokenbekas muižas pagalmā notiks muzikāla komēdija 2. daļās – Jukuma Paleviča luga «Preilenīte».

No 12. līdz 14. augustam Kandavā atkal notiks Gaisa balonu festivāls. Jau piektdien, 12. augustā, 19.00 labos laika apstākļos pie Abavas tilta pacelsies baloni, savukārt «Ozolāju» estrādē būs Olgas Rajeckas jubilejas koncerts. No 21.00 kafejnīcā «Kandava» – karaokes vakars, bet no 22.30, atkal izvērtējot laikapstākļus, – gaisa balonu spīdēšana. 13. augustā no 6.00 – gaisa balonu lidojumi, 22.00 – zaļumballe «Ozolājos» kopā ar grupu «Miera vējos», 14. augustā lidojums virs Kandavas plānots 6.00 no rīta.

Visbeidzot Lapmežciemā 12. augustā 20.30 parkā pie muzeja būs Kino vakars – iespēja noskatīties filmu «Baltu ciltis» un tikties ar filmas režisoru.

12. augsutā 20.00 Klapkalnciema bāra pludmalē visi laipni aicināti uz Normunda Rutuļa koncertu ar savām skaistākajām dziesmām, kā arī enerģisku DJ setu.

Izdarības apkārtnes pilīs un ne tikai

13. augustā gan Engurē, gan Kandavā ir iespēja piedalīties dažādās sporta svētku aktivitātēs, piemēram, apliecināts sevi peldētprasmē vai roku laušanās sacensībās. Engurē 21.00 uzstāsies IGO un pēc tam Auniņparka estrādē – diskotēka. Ieeja – bez maksas.

13. augustā no 12.00 Jaunpils pilī būs tradicionālie Viduslaiku svētki. Pagalmā un pilī būs izdarības gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Var paspēt arī ielūkoties, kas notiek Durbes pilī, kur 13. augustā jau no 8.00 notiks Latvijas kurtu un kursinga kluba čempionāts un II vipetu specializēta izstāde.

Abas dienas – 13. un 14. augustā Tukku Magi pagalmā Pasta ielā 26 norisināsies skicēšanas un mūzikas festivāls «saMAŅA». Tā ietvaros būs skicēšanas sesijas gan pieaugušajiem, gan bērniem, kā arī tiks ieskicētas pasaules mūzikas.

Tāpat dievu dienu garumā – 13. un 14. augstā – norisināsies enduro sacensības Zentenē.

Ģimeņu diena un labdarības koncerts

14. augustā 12.00 ar plašu programmu aicina uz kārtējo pasākumu ģimenes svētku ciklā. Aktivitātes – bez maksas.

14. augustā 13.00 Pastariņa muzejs aicina iepazīt kulinārās tradīcijas lauku sētā. Varēs uzzināt, kas ir kupuš piens, kā gatavo pupu grūdeni un plukstiņu. Slavenas saimnieces vadīs ēst gatavošanas meistarklases, ierādot savu īpašo ēdienu receptes.

14. augustā 14.00 Durbes pilī būs jauniešu kora «Gaismas ceļā» garīgās mūzikas koncerts. Ieeja – bez maksas.

Bet Smārdē 14. augustā, 18.00, «Mazpūcēs», atkal notiks labdarības koncerts Ukrainas atbalstam. Piedalīsies dziedātājs Kārlis Būmeisters, grupa «Laime pilnīga», «Eridana», music, «Inqognito».