Māmiņdienai un Ģimenes dienai veltīti pasākumi Tukuma novadā

Piektdien, 12.maijā

Piektdien, 12.maijā pulksten 19:00 Slampes Kultūras pilī uz koncertuzvedumu “Pārspēj sevi!” aicina Tukuma novada jaunieši kopā ar jauniešiem no “Heart Global”. Adrese: Slampes Kultūras pils, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads.

Sestdien, 13.maijā

13.maijā pulksten 18:00 Tukuma pilsētas Kultūras namā ikvienai sievietei būs iespēja novērtēt Latvijas Radio kora un diriģenta Sigvarda Kļavas koncertuzvedumu “ZIEDONIS”, kas jau pirms 10 gadiem iekaroja klausītāju sirdis. Imanta Kalniņa dziesmas ar Imanta Ziedoņa dzeju šogad ar jaunām krāsām iemājos koncertuzveduma īpašajā – dzejnieka jubilejas gada versijā. Dziesmas mīsies ar Imanta Ziedoņa balss ierakstiem – dažādos laikos dokumentētiem dzejas lasījumiem un esejiskām pārdomām jeb jēdzienu spēlēm. Uzvedumā uzstāsies lieliskie Imanta Kalniņa dziedoņi Renārs Kaupers, Jānis Strazdiņš, Latvijas Radio kora soliste Iveta Apine. Instrumentālajā grupā spēlēs flautists Aldis Klučnieks, vijolniece Agate Pooka, ģitārists Kaspars Zemītis, kontrabasists Mārcis Lipskis, sitaminstrumentālists Ivo Krūskops un pianists Rihards Plešanovs. Ieejas biļešu cenas: 15, 18 un 25 EUR. Biļetes iegādājamas “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā. Adrese: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums, www.tukumakn.lv

Kandavas Vīna nams 13.maijā no pulksten 18:00 ciemos gaidīs ne tikai māmiņas! Šajā dienā viesosies Islandē dzimušais un augušais mūziķis Nói Christiansen, kas vairāk nekā 15 gadus dzīvo un muzicē šeit. Ieeja bez maksas, iepriekš rezervējot galdiņu pa tālruni 26665165. Adrese: Kandavas vīna nams, Ūdens iela 2, Kandava, Tukuma novads. Facebook: Kandavas Vīna nams

Festivāls “No viena zieda zara” 13.maijā aicina mammas, meitas, omes, krustmātes un citas svarīgas ģimenes dāmas ciemos pie sevis uz Jaunpils pusi jau no pulksten 10:00! Festivāla laikā būs iespēja piedalīties dažādās radošajās darbnīcās, kā, piemēram, krāsaino smilšu gleznu darināšana, magnētiņu darināšana no sēkliņām, rotu meistarklase, makramē darināšana un citās. Festivālā būs arī iespēja gūt jaunu un noderīgu informāciju par bērnu emocionālo audzināšanu, smelties iedvesmu kādas ceļojošas ģimenes stāstā, uzlabot savu veselību jogas nodarbībās, gūt harmoniju un mieru dažādās dvēseles un gara labsajūtai paredzētās nodarbībās, pilnveidoties, restartēties un vienkārši baudīt mirkli. Arī bērniem paredzētas visvisādas radošas aktivitātes – dažādas lielās spēles un gaismas galdi, kā arī lielie ziepju burbuļi. Pasākuma noslēgumā pulksten 17:00 Artūra Dumbra koncerts. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Adrese: “Vagas”, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Facebook: Dabas Notikumu Dārzs

Sestdien, 13. maijā no pulksten 10:00 līdz 16:00, sagaidot Mātes dienu, stādaudzētava “Celmu Pasaule” aicina uz pavasarīgu Māmiņdienas tirdziņu. Viesosies tirgotāji ar pašu darinājumiem, lai sveiktu un iepriecinātu mūsu mīļās māmiņas, vecmāmiņas un krustmāmiņas. Ikvienam būs iespēja iegādāties sirdi sildošas, praktiskas, mazākas un lielākas, skaistas un gardas dāvanas. Piedāvājumā būs interjera priekšmeti, tekstils, rotas un rokdarbi, preces bērniem un mūsu labsajūtai, pinumi un keramika, kā arī dažādi mājās gatavoti gardumi. Savukārt, “Celmu Pasaules” siltumnīcās varēs atrast ziedus un stādus, kas priecēs ikviena balkonu, dārzu vai plašāku teritoriju. Gardus ēdienus un dzērienus tirdziņa laikā piedāvās kafejnīca uz riteņiem “Purva varde” no Smārdes. Plašāka informācija: 29150122 vai 26174383. Adrese: Stādaudzētava “Celmu Pasaule”, Smārdes pagasts, Tukuma novads. Facebook: Celmu Pasaule

Savukārt Slampē pulksten 18:00 Slampes Kultūras pilī izskanēs grupas “bet bet” 30 gadu jubilejas koncerts, priecējot klausītājus ar savu visu laiku labāko, populārāko dziesmu programmu. Biļešu cenas: 15, 20 un 25 EUR. Tās iegādājamas “Biļešu Paradīzes” kasēs. Adrese: Slampes Kultūras pils, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads.

Sestdienas, 13.maija pēcpusdienā – pulksten 15:00 Sātu baznīcā būs klausāma Dž.Pučīni viencēliena opera “Māsa Andželika”. Ieeja par ziedojumiem. Adrese: Sātu baznīca, Sāti, Irlavas pagasts, Tukuma novads.

Savukārt divas dienas laikā no 13. līdz 14.maijam sportiskākās tukumnieku ģimenes aicinātas arī piedalīties “Ozona čempionātā orientēšanās sportā” Vecmokās. Vairāk par šīm sacensībām var lasīt ozonsok.lv mājaslapā.

Svētdien, 14.maijā

Vai kāds no Jums ir saticis Garšu karalistes karali? 14.maijā pulksten 13:00 viņu varēs satikt Tukuma pilsētas Kultūras namā, kurp visa ģimene tiek aicināta uz “Piedzīvojumiem Garšu karalistē”. Garšu karalistes karalis ļoti vēlēsies, lai visas hercogistes – Saldā, Sāļā, Skābā un Rūgtā – būtu draudzīgas. Bet, ak, tavu nelaimi! Hercogiene Kūka un Pipars nemaz negribēs draudzēties. Katrs no stāsta varoņiem – gan Pipars, Makarons un Kečups, gan Hercogiene Kūka, Čupa-čups un Biete domās, ka katrs no viņiem Garšu karalistē ir galvenais. Ieejas biļešu cena 6 EUR personai, atlaide Ģimenes kartes 3+ īpašniekiem un pensionāriem (ieeja 5 EUR), bet bērniem līdz 3 gadiem (ieskaitot), neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas. Biļetes iegādājamas Tukuma pilsētas Kultūras nama kasē. Adrese: Tukuma pilsētas kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums, Tukuma novads, www.tukumakn.lv

Svētdien, 14.maijā patriotiskā karogu braucienā “Vienoti sarkanbaltsarkanā” aicinātas izbraukt arī ģimenes. Tikšanās laiks pulksten 11:30 pie Tukuma CSDD. Brauciena sākumpunkta adrese: Vilkājas iela 9A, Tukums.

14.maijā no pulksten 10:00 līdz 13:00 un no 15:00 līdz 18:00 lielākas un mazākas ģimenes tiek aicinātas izbaudīt ģimenisku pilsētvidi Kandavā, kur īpašais pasākumu cikls ģimenēm Kandavā “ZĪLE” slēpj sevī devīzi “Zinu Īstu Laimi Es”. Šie četri vārdi simbolizē ģimenes nozīmi ikviena cilvēka dzīvē. Dalība pasākumā, reģistrējoties Kandavas tirgus laukumā pie jaunā keramikas veikaliņa. Tur katrai ģimenes komandai tiks iedots pasākumu plāns ar zīmodziņu karti. Būs arī svētku koncerts “Dziedāt patīk Tev”, kas sāksies pulksten 13:00 Kandavas promenādē, bet jau pulksten 14:30 turpat būs Kandava Deju skolas koncerts – “Ai kājiņas, dancot grib”. No pulksten 10:00 līdz 15:00 un no pulksten 15:00 līdz 18:00 dažādās vietās pilsētā varēs piedalīties meistardarbnīcās, kā arī būs ģimeņu stafetes. Papildus informācija – pasākuma programmā un Kandavas kultūras nama Facebook lapā: kandavaskultura. Adrese: Kandava, Tukuma novads, www.kandava.lv

Lieliska iespēja 14.maijā uzdāvināt māmiņai svētkus arī Kalnmuižas pilī, kur koncertā pulksten 13:00 uzstāsies Juris Hiršs, bet īpašās māmiņdienas pusdienas pieejamas būs jau no 11:30 līdz 13:00 un arī no 14:00 līdz 17:00. Svētku pusdienu ēdienkarte apskatāma Kalnmuižas pils Facebook lapā: kalnmuizaspils. Galdiņu rezervācija pa tālruni 26699033. Adrese: Kalnmuižas pils, Kandava, Kandavas pagasts, Tukuma novads.

Savukārt, Jaunmoku pils Kolonnu zālē 14.maijā pulksten 17:00 notiks Mātes dienai veltīts dziedātājas Olgas Rajeckas un aktiera Vara Vētras koncerts “Vēstule māmiņai”. Skatītāji tiks priecēti ar īpašu svētku koncertprogrammu, kuru ikviens aicināts baudīt kopā ar savu ģimeni. Par koncerta muzikālo noformējumu rūpēsies pianists Jānis Miltiņš. Pulksten 15:00 koncerta apmeklētājiem būs lieliska iespēja apmeklēt Jaunmoku pils muzeju gida pavadībā, maksājot tikai par ieejas biļeti muzejā. Stundu pirms koncerta darbosies kafijas bārs, kur varēs baudīt uzkodas un dzērienus. Apmeklētāji būs gaidīti izmantot arī kādu no Jaunmoku pils īpašajiem piedāvājumiem, kas ietver atpūtu un nakšņošanas iespējas viesnīcā. Vairāk informācijas www.jaunmokupils.lv. Biļešu cenas: 15 EUR, 20 EUR, 25 EUR, tās paredz vietu konkrētu rindu ietvaros. Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads.

Savukārt, 14.maijā agri no rīta – jau no pulksten 8:00 ciemos aicina Jaunpils pils. Pavasara gadatirgū vismīļākajām māmiņām Jaunpilī tiks veltīts koncerts, varēs apskatīt arī interesanto Agitas Metlas bērnu ratiņu izstādi, būs dziesmas un dejas grupas “Tērvete” pavadījumā, bērniem būs pieejamas piepūšamās atrakcijas, sejiņu apgleznošana. Adrese: Jaunpils pils, Jaunpils, Tukuma novads, www.jaunpilspils.lv

Ģimenes diena 14.maijā tiks svinēta arī Slampes Kultūras pilī jau no pulksten 10:00 ar pavasara tirdziņu. Pulksten 11:00 būs Slampes Kultūras pils bērnu amatiermākslas kolektīvu koncerts, bet laikā no 10:00 līdz 13:00 ikviens varēs piedalīties radošajās darbnīcās un aktivitātēs kopā ar ģimeni. Savukārt, pulksten 15:00 visi aicināti uz amatierteātra “Fēnikss” pirmizrādi “Mātes un tēva diena“. Adrese: Slampes Kultūras pils, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads.

Aicinām iepriecināt māmiņas 14.maijā pulksten 13:00 arī ar “ABAVAS” vīnu degustāciju, kā arī pagatavot aromātisku un dabīgu ķermeņa skrubi sadarbībā ar “Magic You Cosmetics”. Meistarklases laikā māmiņa varēs radoši izpausties un pagatavot ķermeņa skrubi, izvēloties dažādas abrazīvās vielas, eļļas, ziedus, ēteriskās eļļas un ekstraktus. Visi materiāli tiks nodrošināti. Tāpat “ABAVAS” vīndarītavā pieejams veikals ar plašāko dzērienu klāstu un draudzīgākajām cenām. Māmiņdienas īpašais piedāvājums jāpiesaka pa tālruni 26630022 vai, rakstot uz e-pastu: veikals@abavas.lv. Adrese: „Kalējkrāmi“, Ārlavciems, Slampes pagasts, Tukuma novads, www.abavas.lv

Pirmdien, 15.maijā

Pirmdienas vakarpusē – 15.maijā pulksten 17:45 biedrība “Sporto Tumē” aicina uz Ģimenes dienas pārgājienu ar saukli – “Ejam kopā?”. Dēls, meita, mamma, tētis, omīte un opītis vai krustmāte un krusttēvs aicināti sadoties rokās un doties aptuveni 4 kilometru garā pārgājienā, apskatot daļiņu Tumes pagasta. Ģimenes sagaida pārgājiens, kura laikā varēs piedalīties gan konkursā, gan arī dažādās aktivitātēs. Dalība jāpiesaka pa tālruni 28307284. Adrese: Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads.

Runā, ka latvietis, būdams praktisks cilvēks, spēj sabrūvēt vīnu no visa, kas aug viņa dārziņā. Tukuma pilsētas Kultūras namā pirmdien, 15.maijā pulksten 19:00 varēs pārliecināties par to, ka komēdijā “Rabarberu vīns” būs ne tikai aveņu, upeņu, aroniju vīns, bet arī bērzu sulas šampanietis un vēl dažādi brūvējumi fantastiska aktieru sastāva izpildījumā. Uz glāzi reibinoša rabarberu vīna satiksies iemīļotie un lieliskie aktieri – Zane Daudziņa, Kristīne Nevarauska, Ģirts Ķesteris un Lauris Subatnieks. Ieejas biļešu cenas – 15, 18, 20 un 25 EUR. Biļetes iegādājamas “Biļešu Paradīzes” kasēs vai Tukuma pilsētas Kultūras namā. Adrese: Tukuma pilsētas kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums, Tukuma novads, www.tukumakn.lv

Skaistus un ģimeniskus svētkus Tukuma novadā!