Lai silti Latvijā!

Rakstu raksti, darbu darbi

Jaunā izstāde tiešām izstaro siltumu un mieru, atklāj latvisku rakstu un krāsu bagātību, katras autores prasmi un raksturu, kā arī apliecina, cik labi sader kopā dažādi dabas materiāli, piemēram, vilnas audums, koks, akmens un metāls svečturos, kamīna piederumos, lukturos. Par šiem un citiem spēka darbiem parūpējies metālkalējs Gints Haņeckis.

Karogus darinājušas Ausma Pētersone, Eva Upacere un Ilga Zaķe, savukārt tautas tērpus – Agrita Kunkulberga (Tukuma bruncis) un Sarmīte Jēkabsone (kuršu arheoloģiskais tērps). Izstādē vēl piedalās Marita Dubiniauska, Daiga Eglīte, Ruta Kalniņa, Aina Kāposta, Kristīne Zālīte, Ieva Kārkliņa, Inga Komarovska, Inta Konrade, Helena Korotka, Līga Kukša, Ingrīda Ķimene, Iveta Majauska-Rimša, Daina Medne, Rita Meiļuna, Zane Neilande-Sieradzka, Dzintra Pastore, Iveta Petrova, Mudīte Rudaus-Rudovska, Maija Smilga, Ingrīda Smuškova, Vineta Šulca un Ilze Vekšina.

Brīnumainā augu pasaule

Izstādē apskatāms lakats un Kurzemes ķēžu sega, kuru dziju to autore Līga Griķe krāsojusi augos. Sārtie toņi iegūti, dziju krāsojot ievu mizās un kodinātājos, bet zaļais tonis – no dillēm, pelašķiem, samteņu lakstiem, vībotnēm: “Nu vairs pat nevaru pateikt, kurš augs radījis kuru toni, jo tas viss ir viens liels eksperiments, ar ko var ļoti aizrauties, jo gribas izmēģināt vēl to un to…” Līga stāsta, ka katrā novārījumā liek maksimums 200 gramus dzijas, tāpēc, ja kādam darbam tās pietrūkst, var nākties palauzīt galvu, kā otrreiz iegūt tādu pašu toni: “Tas ir gandrīz neiespējami, bet vienreiz, kad segas galam dzijas pietrūka, man tas izdevās ar lavandām, kas dod tādu kā zili zaļu nokrāsu. Ziema jau nāca virsū, un tad nu pa trim Džūkstes mājām salasīju pēdējās nenogrieztās lavandas, un – sanāca!” Vaicāta, vai zilais tonis iegūts no mēlenēm, kuras uzskata par tā īsti tumši zilā radītājām, Līga stāsta, ka iegūt tik tīru zilo, kā iedomājamies, ir grūti, jo lauku mēlenes šai pusē ir reti kad atrodamas, tāpēc viņa izmēģinājusi magoņu ziedlapiņas: “Kamēr citi ceļa malā fotografējās, es lasīju ziedlapiņas – ļoti, ļoti daudz ziedlapiņu, un sanāca zils. Bet skaistu dzelteno var iegūt no bērza lapām. Tas nekas, ka lapas zaļas un kāti brūni – tieši latviski dzeltens sanāk…”