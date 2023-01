Kā iekārtot savu virtuvi?

Kas patīk un kas nepatīk

Viens no sociālo tīklu padomiem, kas mums uzreiz šķita noderīgs, ir uzrakstīt, kāda būtu tā vislabākā un skaistākā virtuve, ko savā mājā vai dzīvoklī gribētos – kāds dizains, krāsa un ierīces patīk, un tad salīdzināt sapņus ar realitāti – kas no tā visa ir tagadējā virtuvē, kā nav un ko gribētos, protams, atbilstoši finanšu un telpas iespējām. Vēl viens ieteikums: saprast, ko gribēsiet savā virtuvē darīt, proti, vai tikai gatavot ēst, vai arī tajā pavadīt brīvo laiku, jo ne velti saka, ka tieši mājīga virtuve latvietim ir sarunām labākā vieta. Bet varbūt, ka jūs gribēsiet virtuvē arī strādāt… Un vēl jāņem vērā, ka virtuve būs arī telpa dažādu lietu glabāšanai, tāpēc skaistuma vietā var nākties izvēlēties vairāk slēgtu skapīšu…

Kur meklēt informāciju?

Lai saprastu, kas der vai nē un kas patīk vai nepatīk, var palīdzēt jau pieminētie interneta resursi, tātad smukas bildītes. Var arī ieskatīties sociālajos tīklos, žurnālos vai pat izmantot virtuves plānošanas programmas, kas pieejamas internetā, piemēram, IKEA mājas lapā, vai Roomstyler 3D, turklāt – bez maksas. Un vēl viena iespēja ir aprunāties ar zinošiem cilvēkiem. To var izdarīt veikalā, ražotnē vai, piesaistot dizaineri, kas palīdzēs katrai lietai atrast labāko vietu un tehnoloģisko risinājumu. Mēs padomu vaicājām mūsu bijušajai kolēģei Zanei Strazdiņai, kas vēl pavisam nesen palīdzēja interesentiem izveidot savas sapņu virtuves.

Jauna vai atjaunota virtuve?

Tātad – lai kaut ko mainītu telpā, nav nepieciešams nomainīt mēbeles, varbūt pietiek ar jaunu sienu krāsojumu vai grīdas segumu?! Vēl viens risinājums ir saglabāt esošo virtuves iekārtu, bet nomainīt skapīšu durtiņas. Ja materiāls ļauj, tās var nokrāsot, bet var arī veikalos atrast jaunas durtiņas, vai arī ražotnē tās pasūtīt, paļaujoties, ka meistars atnāks un izmērīs, lai viss labi sader. Šis ir labāks risinājums, nekā paļauties tikai uz paša spēju visu precīzi nomērīt, jo var nākties šo darbu atkārtot. Tomēr arī šis risinājums gluži lēts nebūs – veikalos nopērkamās durtiņas izmaksās vidēji ap 30-35 eiro gabalā. Un vēl jāņem vērā, ka var nākties nomainīt arī eņģes, kas, visdrīzāk, vairs nederēs jaunajam skapītim, jo gadu gaitā mēbeļu furnitūra arī ir mainījusies. Un tas arī rada sadārdzinājumu. Savukārt, ja būs vēlme izgatavot durtiņas no īsta koka, tad būs jārunā ar galdnieku.

Lētāks variants – atsevišķi skapīši

Ja tomēr ir vēlme pēc jaunām mēbelēm, viens no lētākajiem risinājumiem ir iegādāties atsevišķi stāvošus skapīšus (skapīši no laminētas kokskaidu plātnes izmaksas no 30 līdz 100 un vairāk eiro), kurus var piemeklēt vienādās krāsas un dizainā. Zane stāsta, ka šāds risinājums noderēs, piemēram, tukšā īrētā dzīvoklī. Tad – trīs skapīši apakšā un trīs augšā, un – virtuve aprīkota! Ja tik daudz līdzekļu nav, pietiks ar trim pamata skapīšiem, no kuriem viens būs izlietnei, viens ar atvilktnēm – traukiem un vēl viens produktu glabāšanai. Vēl tikai jāieliek plīts un citas lietas – pēc vajadzības. Turklāt šādus skapīšus var piemeklēt vienotā stilā, un tā salīdzinoši lēti iegūt glītu un kārtīgu virtuvi. Protams, ir jāsaprot, cik daudz laika gribēsiet virtuvē pavadīt, tātad, cik daudz gatavosiet – no tā būs atkarīgas gan plīts, gan citu lietu izmaksas. Un vēl, kā saka Zane, jāņem vērā, ka, izvēloties skapīšus iegādāties pakāpeniski, var nākties secināt, ka piemērotu toni vairs nevar atrast, jo veikala piedāvājumā dizains jau ir mainījies…

