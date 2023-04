Ivo Fomina jubilejas tūre «30 gadi uz skatuves un Jūsu sirdīs»

Tajos mūziķis gan kopā ar pavadošo grupu, gan viesiem, kuru vārdi pagaidām vēl netiek atklāti, sola atskaņot lielāko daļu dziesmu, kas skanējušas viņa rokmūziķa karjeras laikā. «Šajos koncertos gribu atspoguļot to, ko esmu darījis uz skatuves šos trīsdesmit gadus. Tās būs dziesmas no manas karjeras pašiem agrīnajiem gadiem, arī no dueta «Fomins un Kleins» laika, kaut kas arī no «Melnās princeses», arī labākās dziesmas no visiem četriem maniem albumiem, un, protams, arī klausītāju iemīļotie skaņdarbi,» Ivo ieskicē gaidāmo koncertu programmu.

Koncertos neiztiks arī bez īpašajiem viesiem, taču viņu vārdus mūziķis pagaidām neatklāj: «Uz tikšanos koncertos, kur Jūs dzirdēsiet un redzēsiet gan mani, gan īpašos viesus! Tiekamies!»

