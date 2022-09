Elektrosestdienā arī Tukuma būs iespēja bez maksas utilizēt nederīgās elektroiekārtas

Atbilstoši statistikas datiem, Latvijā pārstrādē nonāk vien katra trešā no gada laikā tirgū laistajām elektroiekārtām. Galvenais iemesls šādai neglaimojošai pārstrādes statistikai ir sabiedrības izpratnes trūkums par korektu elektrotehnikas atkritumu utilizāciju, neērta nodošanas infrastruktūra reģionos un motivācijas trūkums rūpēties par saviem atkritumiem, ja kaimiņš to nedara. Lai iesaistītu aizvien lielāku sabiedrības daļu korektā elektroiekārtu atkritumu utilizācijā, “Zaļā josta” un “Lidl Latvija” jau otro reizi šogad aicina iedzīvotājus apvienot iepirkšanos ar nolietotās elektrotehnikas nodošanu pārstrādei, iesaistoties akcijā Elektrosestdiena. Sestdien, 17. septembrī, laika posmā no plkst. 10:00 līdz 16:00 elektrotehnika tiks pieņemta pie trim “Lidl” veikaliem: Tukumā, Raudas ielā 17a; Jelgavā, Rīgas ielā 50 un Ogrē, Kalna prospektā 2a.

Pateicībā par iedzīvotāju atsaucību, katrā no Elektrosestdienas norises veikaliem tiks izlozēti 3 laimīgie akcijas dalībnieki, kas savā īpašumā iegūs “Lidl” dāvanu kartes 30 eur vērtībā. Visas Elektrosestdienas ietvaros savāktās elektroiekārtas tiks nogādātas AS “BAO” videi kaitīgo preču pārstrādes centrā, nodrošinot to efektīvu un videi draudzīgu pārstrādi otrreizējās izejvielās.

“Mēs vēlamies padarīt nolietotu elektroiekārtu nodošanu pārstrādei ērtu un sabiedrībai saistošu, ieviešot to par pašsaprotamu ieradumu,” norāda “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa, atzinīgi vērtējot, ka SIA “Lidl Latvija” jau otrreiz atbalsta uzņēmuma iniciatīvu iesaistīt Latvijas iedzīvotājus apzinīgākā un aktīvākā atkritumu šķirošanā. “Iepriekšējā akcijā izdevies iesaistīt vairāk nekā 300 Rīgas iedzīvotāju, pārstrādei savācot 27 tonnas elektroiekārtu. Tagad ir laiks Tukuma, Jelgavas un Ogres reģionu iedzīvotājiem nolietotās elektroiekārtas no grabažām pārvērst vērtīgos resursos,” aicina L. Kubliņa.

“Šī ir lieliska iespēja apvienot patīkamo ar lietderīgo – dodoties iepirkties uz “Lidl” veikalu, ir iespēja nodot pārstrādei nevajadzīgās elektroiekārtas, kas dažkārt apputējušas stāv mājokļu stūros un aizņem tikai vietu. Šādi mēs palīdzēsim ne tikai sev, bet arī dabai. Elektrosestdienās nodot nevajadzīgās vai bojātās iekārtas aicināts ikviens, kam tādas ir sakrājušās. Iepriekšējo reižu pieredze liecina, ka bija arī tādi iedzīvotāji, kas šajās dienās speciāli brauca no tālākiem nostūriem, lai nodotu šīs ierīces, arī šoreiz tādus iedzīvotājus gaidīsim ar prieku,“ aicina “Lidl Latvija” Korporatīvās sociālās atbildības vadītāja Antra Birzule.

Plašāka informācija par akciju Elektrosestdiena: www.zalajosta.lv/elektrosestdiena