Aicina jauniešu piedalīties viktorīnā un saņemt kartes ceļošanai pa Eiropu

Šogad dalībnieki varēs iepazīt 2023. gada janvārī izveidoto Jaunā Eiropas “Bauhaus” maršrutu . Tā mērķis ir sniegt jauniešiem iedvesmu galamērķa izvēlē un vairot izpratni par to, cik svarīgi Eiropas Savienības attīstībā ir principi “pievilcība, ilgtspēja, kopība”. Dalībnieki arī joprojām var gūt labumu, piemēram, no tādām Eiropas Jaunatnes gada laikā sāktajām iniciatīvām kā “Jaunieši iepazīst kultūru, pateicoties “DiscoverEU” 2022. gadā” un ““DiscoverEU” Kultūras ceļi” . Kultūras ceļu iniciatīva apvieno dažādus galamērķus un kultūras nozares, to vidū arhitektūru, mūziku, mākslu, teātri, modi, dizainu u. c. “DiscoverEU” ceļotāji var apmeklēt Eiropas kultūras galvaspilsētas , galamērķus, kas iekļauti prestižajā UNESCO pasaules mantojuma sarakst ā , vai vietas, kas saņēmušas Eiropa s mantojuma zīmi . Turklāt tie var piestāt pilsētās, kam piešķirta Pilsētas pieejamības balva . Tās ir pilsētas, kas ir rīkojušās plašāk un darījušas vairāk, lai taptu piekļūstamākas ikvienam neatkarīgi no vecuma, mobilitātes vai spējām. Turklāt arī šīs kārtas dalībnieki saņems atlaižu kart i , kas vairāk nekā 40 000 vietās dos iespējas saņemt atlaides sabiedriskā transporta lietošanai, kultūras pasākumu apmeklēšanai, norēķiniem par naktsmītni un pārtiku, dalībai sporta pasākumos, kā arī citu pakalpojumu saņemšanai visās atbalsttiesīgajās valstīs.