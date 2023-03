Adījumi Ukrainas atbalstam saziedoti 9600 kg dažādu adījumu  

Akcijas organizatori – biedrības Mēs Iecavai un Tavi draugi – un Latvijas Pasts izsaka vislielāko pateicību atsaucīgajām Latvijas rokdarbniecēm un visiem, kas iesaistījās adījumu ziedošanā.

“Dažāda veida palīdzības aktivitātēs Ukrainas iedzīvotājiem, bēgļiem un civiliedzīvotājiem Latvijas Pasts iesaistās jau no kara paša sākuma. Arī mēs gluži tāpat kā lielākā daļa Latvijas sabiedrības ceram uz drīzu Ukrainas uzvaru, tomēr tas nepalīdz Ukrainai. Palīdz tikai reāls, taustāms atbalsts, ko mēs kā uzņēmums un visi kopā kā sabiedrība varam sniegt karā ierautajai tautai un tās brīvības aizstāvjiem. Tādēļ patiesi liels prieks par mūsu – Latvijas – cilvēku nesavtību un nepārejošo vēlmi palīdzēt. Turpināsim šādi kopā līdz Ukrainas uzvarai!” aicina Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.

Trešā akcija Adījumi Ukrainas atbalstam pēc Ukrainas puses lūguma sākās 2023. gada 6.februārī un turpinājās līdz 17.martam, aicinot ziedot visdažādākā veida un izmēra zeķes, cimdus, šalles un cepures pieaugušajiem. Latvijas iedzīvotāji trešās akcijas laikā ziedojuši un pasta nodaļās nodevuši aptuveni 9600 kilogramu adījumu.

“Šīs zeķes, ko cilvēki ir sasūtījuši no tuvām un tālām Latvijas vietām, nav tikai apģērba gabals, kas sildīs kara nogurdinātos Ukraiņu cilvēkus. Tas ir simbols latviešu sirds siltumam, ticībai labajam un vēlmei neatkarīgi no paša rocības palīdzēt tam, kurš nonācis grūtībās. Ja dažkārt mēs paši neredzam, cik dāsni un empātiski esam, tad ievērojamais atbalsts, ko mūsu mazās valsts iedzīvotāji sniedz Ukrainai, to spilgti parāda, un par to varam būt lepni,” uzsver viena no akcijas iniciatorēm, biedrības Mēs Iecavai pārstāve Lauma Neimane.

Arī biedrības Tavi draugi pārstāve Beāte Bēvalde akcentē akcijas sirsnību: “Just līdzi citu bēdās un grūtībās nav viegli. Ir vienkārši pateikt – cik žēl, bet pavisam kas cits ir apliecināt savu līdzjūtību darbos. Mēs biedrībā Tavi draugi katru dienu redzam šos labos darbus un zinām, ka Latvijas cilvēki patiešām no visas sirds ir gatavi atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus. Varam tikai apbrīnot Latvijas adītāju saimi par to milzīgo pacietību, rūpību un mīlestību, ar kādu top šie sūtījumi. Patiesi ceram, ka tas sildīs un iedvesmos Ukrainas cilvēku sirdis!”

Akcijas Adījumi Ukrainas atbalstam ietvaros adījumi bez maksas tika pieņemti visās Latvijas Pasta nodaļās un ar Latvijas Pasta palīdzību nogādāti biedrībai Tavi draugi Rīgā, Ventspils ielā 50, no kurienes tālāk transportēti uz Ukrainu.

Arī turpmāk tiks izvērtētas iespējas iesaistīties plašu atbalsta akciju organizēšanā Ukrainas atbalstam.

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā kopumā norisinājušās jau trīs adījumu akcijas Ukrainas atbalstam. Pirmā no tām sākās 2022.gada martā, aicinot ziedot visdažādākā veida un izmēra rokdarbus, kas nepieciešami gan Ukrainas karavīriem frontē, gan mierīgajiem iedzīvotājiem izpostītajās pilsētās un citās apdzīvotās vietās, gan kara bēgļiem.

Akciju Adījumi Ukrainas atbalstam iniciē, koordinē un par tās norisi TV, presē, radio, sociālajos tīklos (vietnēs rokdarbniecēm, kurās ir ap 27 000 dalībnieču) informē sabiedriskā organizācija Mēs Iecavai.