24. un 25. februārī Latvijas Televīzijā Ukrainai veltīti ziņu speciālizlaidumi un labdarības koncertu tiešraides

Piektdien, 24. februārī, LTV1 plkst. 10.00 pārraidīs tiešraidi no Brīvības laukuma “Bez Tevis nav uzvaras”. Asinsizliešana Ukrainā turpinās, un ukraiņi ik dienas varonīgi cīnās par savas valsts neatkarību. Tāpēc Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar domubiedriem aicina solidarizēties ar Ukrainas tautu un 24. februāra rītā pulcēties mītiņā, paužot savu atbalstu Ukrainai un nosodot Krievijas agresiju.

Plkst. 18.35 tiešraidē būs skatāms LTV Ziņu dienesta veidotais raidījums “Gads, kas sākās 24. februārī. Krievijas 2022. gada iebrukums Ukrainā”, kurā analizēs gan iebrukuma sākumu un gaitu, gan Rietumvalstu reakciju un Krievijas turpmākos nodomus. “Lai gan teju ar pulksteņa precizitāti tika noteikts sākums 2022. gada 24. februāra Krievijas iebrukumam Ukrainā, daudzi līdz pēdējam neticēja, ka tas notiks. No pirmās kara dienas izskanējušas arī daudzas prognozes par to, cik ilgs būs šis karš, kādus pavērsienus tajā gaidīt un kad tas varētu beigties. Rietumu sabiedrībai nav jautājumu par to, kā tas varētu beigties, jo visi ir vienisprātis – Ukrainai jāuzvar!” – pauž LTV Ziņu dienesta galvenā redaktore Dagnija Neimane-Vēvere. Cik droši varam būt paši un vai sagaidīsim adekvātu Krievijas pastrādāto kara noziegumu izvērtēšanu un taisnīgu tiesu? Par to LTV ziņu dienesta komanda sarunāsies ar eksprezidenti Vairu Vīķi-Freibergu, bijušo NBS komandieri Juri Maklakovu, ģenerālprokuroru Juri Stukānu, ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču un vēl citiem viesiem. Tāpat arī raidījumā piedalīsies cilvēki, kuri aktīvi iesaistās atbalsta sniegšanā Ukrainai savu iespēju robežās – pinot maskēšanās tīklus, adot zeķes, taisot ierakumu sveces –, būs arī mūziķi Katrīna Gupalo un Andrejs Osokins. Tiešraidi vadīs LTV Ziņu dienesta žurnālisti Anda Boša un Jānis Geste. Pēc tam plkst. 20.00 – raidījums “Panorāma” ar speciālām reportāžām no Ukrainas.

Plkst. 21.00 – tiešraide no labdarības koncerta “Veltījums Ukrainai”. Atjaunotā Rīgas cirka arēnā notiks labdarības koncerts “Veltījums Ukrainai”, iezīmējot vienu gadu Ukrainas cīņai ar agresorvalsti Krieviju par savas valsts neatkarību un brīvību. Koncertā piedalīsies vairāk nekā 100 Latvijas mūziķi un mākslinieki – Ivans Dorns, Shipsea, Intars Busulis, Abonementa orķestris, GG Choir, Raimonds Tiguls, Cantus Fortis, Vestards Šimkus, Kaspars Zemītis, Daumants Kalniņš, Latvian Voices, Dagamba, The Sound Poets, Staņislavs Judins un Asnate Rancāne, Tautumeitas, Carnival Youth, Goran Gora, Iļģi, RTU vīru koris Gaudeamus, Pērkons, Ukrainas draugi un atbalstītāji. Koncerta veidotāju komandā brīvprātīgi darbojas režisore Inga Tropa, Jānis Strapcāns un Signe Nīgale, mākslinieks Krišs Salmanis, skaņu režisors Andris Ūze, “Uzņēmēji mieram” dibinātāji, draugi un aktīvisti Kristofs Blaus, Jānis Palkavnieks, Laura Skrodele un Ieva Driksna, Rīgas cirka komanda un citi Ukrainas draugi un atbalstītāji. Sadarbībā ar “Ziedot.lv” koncerta laikā ikviens skatītājs varēs ziedot Ukrainai, zvanot pa ziedojuma tālruni 90006968 (4,27 EUR).

Savukārt LTV7 un RUS.LSM.lv 24. februārī plkst. 12.05 raidījumā “Jauna diena” būs skatāmi un klausāmi cilvēkstāsti no Ukrainas un Latvijas, bet plkst. 17.00 – “TČK” analizēs kara norisi un sniegs ekspertu prognozes. Plkst. 18.30 – RUS.LSM komandas veidotā dokumentālā filma “Sieviete un karš” vēstīs par sievietēm, kuras, zaudējušas vīrus karā, tomēr paliek Ukrainā, turpinot audzināt bērnus un kopt gados vecus cilvēkus, neraugoties uz apkārt esošajiem sprādzieniem un krītošajām bumbām. Filmā būs atainoti trīs smagi stāsti par atraitnēm un karu, un dzīvi viņu acīm. Ar Sabīnu, Mariju un Irīnu RUS.LSM komanda satikās Austrumukrainā viņu pašu mājās, kā arī vietā, kur gājis bojā viens no vīriem.

Sestdien, 25. februārī, LTV1 plkst. 12.00 – tiešraide no koncerta pie Rīgas Kongresu nama “Ukrainas brīvībai”. 2022. gada 25. februārī, dienu pēc noziedzīgā Krievijas iebrukuma Ukrainā, mūziķis Ralfs Eilands aicināja kopā Latvijas mūziķus, lai pie Rīgas Kongresu nama, iepretim Krievijas vēstniecībai, ar dziesmu palīdzību izteiktu viedokli pret šo karu. Gads pagājis, ukraiņu tauta varonīgi cīnās par savas valsts brīvību, bet kaujas vēl turpinās. Lai atgādinātu pasaulei, ka jāturpina morāli un finansiāli atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus un armiju, mūziķis Ralfs Eilands arī šogad, 25. februārī, sadarbībā ar Rīgas domi un labdarības organizāciju “Ziedot.lv” aicina Latvijas mūziķus uz labdarības koncertu “Ukrainas brīvībai”. Koncerts sāksies ar koru un orķestra “Rīga” uzstāšanos. LTV tiešraides laikā darbosies arī ziedojumu tālrunis 90006086 (1,42 EUR), un saziedotā nauda tiks pārskaitīta projektam “Gaismu Ukrainai!” – energotaupības iekārtām, kas dod gaismu Ukrainas iedzīvotājiem.