Labdarības veikala „Tuvu” atvēršanas svētki 15. augustā Tukumā

15. augustā no plkst. 9:00 aicinām visus uz labdarības veikala atvēršanas svētkiem Šēseles ielā 3, Tukumā.

Biedrība „Tuvu” ir kristīga labdarības organizācija, kura palīdz grūtībās nonākušām Latvijas ģimenēm, bērniem un vientuļiem cilvēkiem. Sadarbībā ar atbalstītājiem no Latvijas un ārvalstīm, ieguldot arī biedrības labdarības veikalu peļņu, tiek realizēti dažādi labdarības projekti – palīdzības izdale; nometnes pusaudžiem; būvniecības projekti, kuru laikā ģimenēm ar bērniem tiek uzlabota dzīves vide; izglītojoši pasākumi; skolas somu izdales pasākumi; radošās un praktisko iemaņu darbnīcas un citi nozīmīgi projekti.

Biedrība “Tuvu” darbojas kopš 2013. gada decembra, taču vadītājas Lāsma Cimermane un Zane Rautmane labdarības jomā strādā jau kopš 2003. gada. Vēl pavisam nesen organizācija bija balstīta tikai uz entuziasmu, taču, veiksmīgi īstenojot labdarības veikala darbību Jelgavā un nu arī Tukumā, tam ir iegūts cits redzējums, lai labdarība un palīdzība līdzcilvēkiem varētu augt un attīstīties.

Sniedzot praktisko palīdzību, organizācijas “Tuvu” vadītājas nereti saskārās ar finansiāla rakstura jautājumiem. Bieži vien ar palīdzības sniegšanu apģērba, apavu vai mēbeļu veidā vien nebija līdzēts, tādēļ nācās meklēt risinājumus, kā sniegt atbalstu tiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama cita veida palīdzība – medikamentu un pārtikas iegādei, veselības aprūpei, vai dzīves apstākļu uzlabošanai. Arī Tukuma iedzīvotāji ir aicināti aktīvi ziedot labas un citiem vēl noderīgas lietas, ar iespēju izvēlēties, vai šīm lietām nonākt veikalā un par iegūtajiem līdzekļiem īstenot kādu projektu, vai arī dot iespēju trūcīgajiem iedzīvotājiem tās saņemt bez maksas.

Veikalā būs iespēja iegādāties apģērbu bērniem un pieaugušajiem, apavus, traukus, mēbeles un citas noderīgas lietas visai ģimenei par zemām cenām, lai veikals būtu pieejams jebkuram un katrs varētu tajā atrast sev ko vērtīgu un noderīgu. Vēlamies, lai cilvēks, ienākot mūsu veikalā, sajustos īpašs un gaidīts, lai šis veikals nebūtu vienkārši viens no daudziem, bet atšķirtos ar ko īpašu.

Biedrības “Tuvu” adrese palīdzības saņemšanai: Saules iela 2, Brankas, Ozolnieku nov., LV-3042, vai arī pie biedrības partneriem visā Latvijā (iepriekš zvanot uz zemāk minētajiem tālr. nr.)

Mūsu kontakti:

Lāsma Cimermane, t.nr. 29186682

Zane Rautmane, t.nr. 26319985

org.tuvu@gmail.com

www.biedribatuvu.lv

Facebook/tuvu