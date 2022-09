KAS JĀDARA, LAI NEBŪTU JĀMAKSĀ LIELUS RĒĶINUS PAR ENERĢIJU?

Kāpēc Latvija šobrīd piedzīvo tik lielu inflācijas kāpumu? Kāpēc valstij pietrūkst naudas bērnu brīvpusdienām? Kāpēc Latvijas uzņēmēji pārceļas uz Poliju? Tikko mūsu ministru prezidents lielījās, ka naudas ir vairāk kā nekad. Kur tā nauda ir palikusi, kāpēc skolotāji un mediķi joprojām saņem neatbilstošus atalgojumus? Lai to noskaidrotu uz sarunu aicinājām Politiskās partijas “Katram un Katrai” Zemgales saraksta deputātu kandidātu Raimondu Lazdiņu.

Šobrīd, visi ir nobijušies, gaidot ziemu, mums sola lielus rēķinus par elektrību, pārtikai cenas aug un šausmīgākais ir tas, ka Latvija esot vissliktākajā pozīcijā no visām Eiropas valstīm. Raimond, es atceros, ka Jūs bijāt viens no ekspertiem, kas, publiskajā telpā, sabiedrību un valdību brīdinājāt, ka šādā situācijā mēs agri vai vēlu nonāksim. Kāpēc mēs šobrīd esam šajā krīzē?

“Atbilde ir ļoti vienkārša un arī bēdīga – diemžēl, esošā valdība nav spējusi profesionāli pieņemt lēmumus un ekonomiski saimniekot. Un ļoti spilgti to mums parāda esošā enerģētikas krīze – tas ir piemērs tam, kā par valdības neprofesionalitāti maksā Latvijas iedzīvotāji.” komentē Raimonds Lazdiņš.

“Paskaidrošu ar piemēru. Kārtīgs saimnieks siltumu nākamajai ziemai gādā iepriekšējās ziemas sākumā, pareizi?! Tātad arī mūsu valdībai gāzes rezerves šim gadam bija jāiepērk iepriekšējā gadā. Valdība šo savu “mājas darbu” nav izpildījusi! Valstij bija jānodrošina, ka jau pirms gada tiek iepirktas gāzes rezerves. Publiskajā telpā mūsu vadoņi apgalvoja, ka tas tika izdarīts, bet apliecināt to ar praktiskiem pierādījumiem, dokumentiem nespēja. Tikmēr fonā enerģijas cenas tikai kāpa. Te rodas otrs, ļoti būtisks, jautājums – kāpēc tauta tika barota ar nepatiesu informāciju…” retoriski jautā Lazdiņš.

Lasītājiem atgādināsim, ka Raimonds Lazdiņš par to, ka ir savlaicīgi jāiepērk gāzes rezerves, publiskajā telpā runāja jau pagājušajā gadā, aicinot valdību uz ekonomisku un loģisku saimniekošanu enerģētikas jomā. Toreiz Raimonda teiktajā neviens neieklausījās.

“Karš Ukrainā bija nākamais signāls, kad bija jāpiepilda Inčukalna gāzes krātuve. Valdība nereaģēja. Jūlijā aizgāja atvaļinājumā. Un pat, laikā no marta līdz jūlijam, iepērkot gāzi, mēs būtu ietaupījuši līdzekļus un iedzīvotāji nemaksātu tik milzīgus rēķinus. Tagad gāzes rezerves, beidzot, ir iepirktas par 193 miljoniem eiro, bet, diemžēl, stipri pārmaksājot. Latvijas iedzīvotājiem kopš 1.jūlija gāzes izmaksas jau ir sadārdzinājušās robežās no 65,6% – 89,9%.” stāsta Raimonds Lazdiņš.

“Gāze ir iepirkta, pārmaksājot vairākus simtus miljonu eiro. Ekonomikas ministrija, cenšoties iepriecināt iedzīvotājus, paziņo, ka tiks nodrošināts atbalsts 50% apmērā no cenu pieauguma. Bet, diemžēl, iepriecinoša te nekā nav, jo tagad sanāk, ka valsts divreiz pārmaksā – sākumā dārgi iepērkot un tagad valsts budžets cietīs, šo pārmaksu kompensējot iedzīvotājiem. Lūk, tā arī mūsu naudiņa nelietderīgi aizplūst. Nepaliek ne mediķiem, ne skolotājiem, ne ugunsdzēsējiem, ne bērniem…” norāda Raimonds Lazdiņš.

Tātad, ja valdība un sabiedrība būtu ieklausījusies Jūsu prognozēs un ieteikumos, tad Latvija šobrīd būtu ieguvusi vismaz 70 – 90 milj. eiro. Vai es pareizi saprotu?

“Jā, tieši tā, un tie būtu līdzekļi, kurus varētu novirzīt, piemēram, bērnu brīvpusdienām, skolotāju vai mediķu algām.”

Bet pagātni neizmainīsi – gāzes rezerves savlaicīgi nav iepirktas, cenas kāpj, uzņēmēji pārceļas uz citām valstīm, iedzīvotāji neapmierināti. Jūs esat politiskās partijas “Katram un Katrai” deputātu kandidāts – kādi būtu Jūsu priekšlikumi ar konkrētām darbībām kā šo “ugunsgrēku tagad dzēst”?

“Kā vienu no galvenajiem mērķiem ir jānoliek – Latvijas energo neatkarība. Latvijai tas ir pilnīgi iespējams un to var panākt sekojoši: atteikties no Nord Pool un izmantot savas hidroelektrostacijas (HES). Latvijā mums ir 158 hidroelektrostacijas. Otrs, Latvijai ir pieejams tāds resurss kā kūdra. To var izmantot kā kurināmo. Kurināmās kūdras krājumi Latvijā ir ap 1,1 miljardu tonnu, t. sk. 230 miljoni jau ir gatavi kurināšanai, tādēļ šķiet vismaz dīvaini ar šo apjomu nerēķināties energoresursu ražošanā. Trešais, darbināt termoelektrocentrāles (TEC). Piebildīšu, ka ar TEC mūsu enerģijas cenas līdzinātos Polijas un mūsu uzņēmumiem nebūtu jāplāno pārcelšanās uz ārvalstīm. Izmantojot šos resursus, iedzīvotājiem nebūtu jābaidās, gaidot ziemu.” skaidro Raimonds Lazdiņš.

Lai arī cik nepatīkami ir to atzīt, bet realitāte ir tāda, ka kopš 2006.gada mūsu valdība nav neko darījusi Latvijas energo neatkarības nodrošināšanai, kā rezultātā šodien mēs visi sēžam pie sasistas siles, maksājot no saviem maciņiem par valdības muļķīgajām vai apzinātajām kļūdām.

Paldies, Raimondam Lazdiņam, par profesionālo redzējumu un skaidrojumiem. Bet visus lasītājus aicinām 1.oktobrī doties uz vēlēšanu iecirkni un balsot gudri par to partiju un cilvēkiem, kuri ir tālredzīgi un profesionāli savos lēmumos un rīcībā.

