Miķeļdiena un citi pasākumi nedēļas nogalē

Šajā nedēļas nogalē, kad svinama Miķeļdiena, tuvākā un tālākā apkārtnē notiks dažādi pasākumi. Savu atradīs gan mākslas un mūzikas mīļotāji, gan kultūrvēstures interesenti un zinātni izprast kārie. Un, protams, būs arī Miķeļdienas tirdziņi!

Piektdien, 28.septembrī mākslas cienītāji tiek aicināti uz Kalnmuižas pili, kur pulksten 16.00 tiks atklāta Rudens plenēra gleznu izstāde. Pasākuma laikā būs iespēja tikties ar māksliniekiem Juri Ģermani, Andreju Ģermani, Olitu Gulbi – Ģērmani, Jāni Jēkabsonu, Jāni Jansonu, Mārīti Jansoni, Ēriku Kumerovu, Baibu Briedi un Aiju Zariņu. Visi laipni aicināti. Adrese: Kalnmuižas pils, Kandavas pagasts, Kandavas novads. Vairāk informācijas pa tālruni 2669033, www.facebook.com/kalnmuizaspils/

Ja esat saistīts ar Džūkstes pusi vai jums ir tuva šī vieta, piektdien, 28.septembrī pulksten 17.00 esat laipni aicināti piedalīties sarunā par un ap Džūkstes vietu Latvijas kultūrvēsturē. Sarunas pamats ir tikko iznākušais rakstu krājums “Džūkste Cerību Latvija” un nesen pārizdotā grāmata “Džūkste – pagasta un draudzes vēsture”. Sarunā piedalīsies grāmatu izdošanas iniciatori, autori un varoņi: Arnis Šablovskis, Edvards Juka, Jānis Saulīte, Mārcis Zeiferts un Dace Pole. Būs arī iespēja iegūt jaunās grāmatas par ziedojumu topošajai Džūkstes baznīcai. Adrese: Tukuma Bibliotēka, Šēseles iela 3, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 63182156, http://biblioteka.tukums.lv/

Piektdienas, 28.septembra vakarā visi laipni aicināti arī uz Jaunmoku pili, kur no pulksten 18.00 līdz 22.00 norisināsies Zinātnieku nakts Jaunmoku pils Meža muzejā. Pasākuma laikā būs iespēja iepazīties ar inovatīvām tehnoloģijām, ko mūsdienās izmanto mežu apsaimniekošanā. Lūkosim, kā strādā LVM GEO mobilā lietotne, kuras pamatā ir iepriekš sagatavots kartogrāfiskais materiāls, kā ar dronu palīdzību precīzāk izplānot meža ainavu izstrādi un kā šī platforma noderētu ikdienas saimniekošanā katrā saimniecībā. Būs iespējams arī uzzināt, kā norit meža apsaimniekošanas plānotāja darbs, kā darbojas akciju sabiedrības “Latvijas Valsts Meži” darbiniekiem izstrādātā kokmateriālu loģistikas sistēma un skatīti daudzi citi jautājumi. Pasākumā ieeja bez maksas. Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26123881, www.jaunmokupils.lv

Šajā nedēļas nogalē gandrīz visā Latvijas teritorijā notiks Industriālā mantojuma nedēļas nogale, kas tiek realizētas projektā “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” (Revival of Industrial heritage for tourism development) ar INTEREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Šī pasākuma ietvaros sestdien, 29. septembrī pulksten 12.00 notiks oficiāla durvju atvēršana Jaunpils ūdensdzirnavās. Dzirnavas nu būs atvērtas gan individuālajiem, gan grupu ceļotājiem. Pulksten 12.30 un 14.00 sestdien ekskursijā pa dzirnavu gaņģiem aicina Meldersieva. Pasākuma laikā dzirnavu pagalmu pieskandinās muzikāli sveicieni no apvienības “Ķirsītis”, “Meiteņu TRIO” un Jaunpils mazpulku aktivitātes. Būs tirgošanās un radoša darbošanās lieliem un maziem – plāceņu cepšana, augu segu aušana, mandalu un vējdzirnaviņu darināšana un citas aktivitātes. Svētku pilnbriedā pulksten 18.00 notiks aktiera, dziesmu autora un izpildītāja Vara Vētras koncerts “Viena mirkļa dēļ…”. Par un ap dzīves jaukajiem brīnumiem, kas ir visapkārt un kurus jāļaujas ieraudzīt, būs V. Vētras koncerta stāsts. Gardummīļiem būs baudāmi Jaunpils pils krodziņa rudens gardumi. Ieeja svētkos ir bezmaksas, bet atsevišķas aktivitātes var būt maksas.

Pirms un pēc oficiālo durvju vēršanas – 28. un 30.septembrī no pulksten 10.00 līdz 18.00, Jaunpils ūdensdzirnavas būs atvērtas apskatei. Katrs to viesis, izmantojot dzirnavu gaņģu ceļvedi, varēs izsekot graudu ceļiem līdz gataviem produktiem. Dziļākos zināšanu gaņģos būs iespējams doties ekskursijā kopā ar dzirnavu meldera sievu 28. septembrī pulksten 13.00, 15.00, 17.00 un 29.septembrī pulksten 12.00, 14.00, 16.00. Ieeja ūdensdzirnavās 28. un 30. septembrī pieaugušajiem būs 1 EUR, skolēniem un pensionāriem 0.50 EUR. Adrese: Jaunpils dzirnavas, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26197178, www.jaunpils.lv

Arī Rideļu dzirnavas būs atvērtas apmeklētāju apskatei visas trīs nedēļas nogales dienas no pulksten 10.00 līdz 19.00. Savukārt sestdien, 29.septembrī un svētdien, 30.septembrī pulksten 12.00 un 14.00 te būs iespēja piedalīties izglītojošās un aizraujošās ekskursijās dzirnavnieka Oskara pavadībā. Tajās uzzināsiet par dzirnavu vēsturisko attīstību un graudu apstrādes tehnoloģijām. Sestdienā no pulksten 12.00 dzirnavu kafejnīcā “Cope” gaidāms īpašais piedāvājums, bet svētdien, ja vien laikapstākļi būs labvēlīgi, no pulksten 15.00 līdz 17.00 – muzikāla pēcpusdiena, kurā būs iespēja klausīties saksofonistu koncertu. Adrese: Rideļu dzirnavas, Engures pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26536532, https://industrialheritage.travel/events

Savukārt sestdien, 29.septembrī Tukumā tiks svinēta Miķeļdiena. Jau no pulksten 7.00 līdz pat 15.00 apmeklētājus gaidīs Skrīnes Miķeļdienas tirgus, kur svinot rudens ražas svētkus varēs iegādāties dažādus Miķeļdienas labumus: medu, ķirbjus, sulas, maizi, skābus kāpostus, vīnu, sierus kā arī dažādus amatniecības izstrādājumus. Adrese: J. Raiņa iela 7/5, Tukums.

Turpat blakus – Talsu ielas 4 stāvlaukumā no pulksten 12.00 līdz 14.00 norisināsies Miķeļdienas pasākums “Vai tamdēļ nedziedāju” ar folkloras kopu “Avots” un draugiem. Arī te būs tirdziņš un dažādas svētku lustes. Adrese: Talsu iela 4, stāvlaukums, Tukums. vairāk informācijas www.tpkn.lv

Bet sestdienas, 29.septembra vakarā pulksten 19.00 uz akustiskās mūzikas koncertu aicina Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca. Koncertā “Vēl 1 (viena) lapa” muzicēs Kārlis Kazāks (ģitāra, balss) un Anete Kozlovska (klavieres, balss). Ieeja par ziedojumiem. Adrese: Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca, Brīvības laukums 1, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 20221951.

Svētdien, 30. septembrī no 9.00 līdz 14.00 – Miķeļdienas gadatirgus Kandavā, skvērā pie Bruņinieku pilskalna. Pulksten 11.00 uzstāsies Kandavas deju skolas kolektīvi, 12.00 – būs iespēja izmēģināt spēkus kāpšanā umurkumurā.

Tās pašas dienas pēcpusdienā, pulksten 16.00, Kandavas kultūras namā notiks Laura Amantova džeza kvarteta pirmā CD „Šūpuļdziesma trombonam” prezentācijas koncerts.