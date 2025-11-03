Vakcinācija pret gripu – visefektīvākais veids, kā pasargāt sevi šajā sezonā

Gripa klīniski noteikta četriem pacientiem jeb 5,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju (nedēļu iepriekš – 4,3). Slimnīcās laboratoriski apstiprināti astoņi gripas gadījumi (pieci A tipa un trīs B tipa vīrusi). Ar citām AEI nedēļas laikā ģimenes ārstu praksēs vērsušies 750 pacienti, kas ir par 14% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā. Pneimonijas dēļ ārstējušies 27 pacienti (samazinājums par 13%). Covid-19 infekcijas pozitīvo testu īpatsvars samazinājies līdz 10,4%, un reģistrēti divi nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu infekciju.
Šosezon Latvijā no valsts budžeta līdzekļiem ir iepirkts par 1,9% vairāk gripas vakcīnu nekā iepriekšējā gadā – kopumā 133 120 devas. Kopš 30. septembra gripas vakcīnas pasūtījušas 1 056 iestādes un to filiāles, un šajā sezonā vakcinētas 37 745 riska grupām piederošas personas. Visaktīvāk vakcinācijā iesaistījušies iedzīvotāji, kas vecāki par 60 gadiem, kā arī personas ar hroniskām slimībām.
Šajā sezonā iedzīvotājiem pieejamas trīs veidu pretgripas vakcīnas, kuru sastāvs pielāgots cirkulējošajiem vīrusu paveidiem:
- Vaxigrip – standarta injicējama vakcīna iedzīvotājiem no 6 mēnešu līdz 59 gadu vecumam;
- Efluelda – augstas devas injicējama vakcīna senioriem no 60 gadu vecuma;
- Fluenz – nazālā (degunā lietojama) vakcīna bērniem no 2 līdz 17 gadu vecumam, kuri pieder pie veselības riska grupām.
SPKC aicina iedzīvotājus savlaicīgi vakcinēties pret gripu, īpaši seniorus, grūtnieces un cilvēkus ar hroniskām slimībām. Vakcinācija palīdz samazināt smagas slimības, hospitalizācijas un nāves risku, kā arī kopējo veselības aprūpes sistēmas noslodzi gripas sezonas laikā.
Vakcināciju savā praksē plāno un nodrošina ģimenes ārsts saviem pacientiem. Jau septembrī SPKC pieņēma vakcīnu pret gripu pasūtījumus no ģimenes ārstiem. Par maksas vakcīnām pret gripu un Covid-19 iedzīvotājiem ieteicams iepriekš sazināties ar vakcinācijas kabinetu, lai noskaidrotu pieejamību un rezervētu vizīti.
Līdzīgi raksti
-
Remontdarbu dēļ Tukuma līnijā posmā Majori–Sloka vilciena pasažierus pārvadās arī ar autobusiem
-
Arī Tukumā un Kandavā varēs nodot vecās riepas
-
Sievietes uzņēmējas no Tukuma pilsētas un novada aicinātas piedalīties pētījumā
-
Vēl var paspēt nobalsot par novadniekiem – konkursa «Sējējs» nominantiem
-
Vēl var pieteikties informātikas un loģiskās domāšanas izaicinājumā «Bebr[a]s»
Nav vēl komentāru.