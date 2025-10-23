Vītolu fonda administrētās stipendijas piešķirtas 11 Tukuma novada jauniešiem

Kopš fonda dibināšanas, ir izveidota cieša sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Universitāti, Vidzemes Augstskolu, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, Rīgas Ekonomikas augstskolu, Ventspils Augstskolu, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Kultūras akadēmiju, u.c. Vītolu fonda darbības laikā izskoloti vairāk nekā 5300 studenti. Gada laikā stipendijās plānots izmaksāt 2 miljonus eiro.
“Ar izglītību sasniegt dzīvē tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem,” – ir fonda vēlējums visiem jauniešiem. Šogad augusta Draugu stipendijas akcijā fondā atgriezās bijušie stipendiāti, kuri septembrī deva iespēju uzsākt studijas vēl deviņiem pirmā kursa studentiem. Lai arī absolventi tikko sākuši darba gaitas, turpina studijas rezidentūrā vai maģistrantūrā, viņi ir mācījušies no saviem ziedotājiem, ka daloties cilvēks kļūst bagātāks.
2025./2026. mācību gadā ziedotāju stipendijas no Tukuma novada saņem 11 jaunieši:
Aleksandra Mertena (Mirdzas un Alfrēda Grāmatiņu piemiņas stipendija), Amanda Kempele (COBALT stipendija), Māris Brečs (Noras Aivares jubilejas stipendija), Ričards Jānis Vītiņš (Ērika Brītiņa piemiņas stipendija), Kalvis Olivers Kālis (Valdas Neimanes piemiņas stipendija), Līva Rulle (Ritas un Jura Petričeku piemiņas stipendija), Anna Marija Vārpiņa (SEB stipendija), Sintija Mieze (Draugu stipendija), Beāte Beta Makovska (Anonīmās Austrālijas ziedotājas piemiņas stipendija), Artūrs Balnass (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Sindija Šteinberga (Annas un Dāvida Mežciemu piemiņas stipendija).
Nākamā pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām tiks atvērta no 2026. gada 1. februāra līdz 1. martam.
