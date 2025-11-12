Valsts svētku nedēļā – īpaša filma Pils tornī

Videomateriāls, kā stāstīja Tukuma muzeja darbiniece Linda Lūse, ir digitalizēts, un tajā redzams, ka vēl nepārbūvētajā Brīvības laukumā svētku uzrunas saka Tukuma rajona Tautas deputātu padomes priekšsēdētāja vietnieks Eduards Rassa, Tukuma pilsētas domes priekšsēdētājs Ēriks Zunda, Tukuma policijas priekšnieks Aleksandrs Dolmatovs, 42. Tukuma zemessardzes bataljona komandieris Jānis Morziks, Latvijas Tautas frontes pārstāvis, 5. Ceļa būves rajona inženieris Ēvalds Akmentiņš.
Šodien, 12. novembrī, iespēju iepazīties ar Tukuma pilsētas vēsturi un skatīt vairāk nekā 30 gadus senus videokadrus izmantoja uzņēmuma TET darbinieki no mūsu novada, Talsiem, Ventspils, Saldus un citām vietām grupas vadītāja Ziedoņa Grundmaņa vadībā.
