Valsts svētku nedēļā – īpaša filma Pils tornī

No 11. līdz 18. novembrim Tukuma Pils tornī norisinās Patriotiskā nedēļa, un tās ietvaros apmeklētāji var aplūkot pirmās Latvijas brīvvalsts presi un Tukuma 613. mazpulka foto albumus no privātkolekcijas. Vēl iespējams skatīt 1992. gada 18. novembra dokumentālos kadrus no 42. zemessargu bataljona pirmās parādes Brīvības laukumā Tukumā, ko filmējis Tukuma muzeja darbinieks Jānis Bārdiņš.

Agita Puķīte 12.11.2025 0

Videomateriāls, kā stāstīja Tukuma muzeja darbiniece Linda Lūse, ir digitalizēts, un tajā redzams, ka vēl nepārbūvētajā Brīvības laukumā svētku uzrunas saka Tukuma rajona Tautas deputātu padomes priekšsēdētāja vietnieks Eduards Rassa, Tukuma pilsētas domes priekšsēdētājs Ēriks Zunda, Tukuma policijas priekšnieks Aleksandrs Dolmatovs, 42. Tukuma zemessardzes bataljona komandieris Jānis Morziks, Latvijas Tautas frontes pārstāvis, 5. Ceļa būves rajona inženieris Ēvalds Akmentiņš.

Šodien, 12. novembrī, iespēju iepazīties ar Tukuma pilsētas vēsturi un skatīt vairāk nekā 30 gadus senus videokadrus izmantoja uzņēmuma TET darbinieki no mūsu novada, Talsiem, Ventspils, Saldus un citām vietām grupas vadītāja Ziedoņa Grundmaņa vadībā.

 

