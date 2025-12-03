Tukuma novada Uzņēmēju konsultatīvajā padomē ievēl jaunus vadītājus

Jāatgādina, ka jau 30. oktobrī tika apstiprināts padome sastāvs. Tajā darbojas Teiksma Eklona no SIA «Vilomix Baltic», Andris Ramoliņš, SIA «Stiga RM», Ivo Berkolds, SIA «Orange stuff», Roberts Redko, SIA «GALANGAL», Māris Birzulis, «Tukuma uzņēmēju klubs», Artis Kampars, SIA «Ronis», Rihards Sležis, SIA «Rotas», Rolands Osis, SIA «Landscape», Māris Kalniņš, SIA «Dekšņi», kā arī pašvaldība vadība Gundars Važa, Imants Valers un Ivars Liepiņš.
Šajā sēdē uzņēmēji diskutēja par jautājumiem, kas turpmāk būtu risināmi, piemēram, kā pilnveidot iepirkumu sagatavošanu, kā aktīvāk darba tirgū iesaistīt pabalstu saņēmējus un kā strādāt ar no citām valstīm iebraukušo darba spēku, kā arī – kā sekmīgāk izmantot Eiropas fondu līdzekļus utt. Vairāk lasiet kādā no turpmākajiem laikraksta numuriem.
