Tukuma novada skolās notiks izglītojoši semināri par personas datu aizsardzību internetā

Lai veicinātu sabiedrības, jo īpaši jauniešu, izpratni par personas datu aizsardzības jautājumiem un izglītotu par to nepamatotas izpaušanas riskiem, DVI uzsāk informatīvu kampaņu “Klikšķis bija nieks. Bet tu atdevi daudz.” ar tēmturi #BEZMAKSAS, kas brīdina par neapzinātu personas datu nodošanu internetā apmaiņā pret šķietami bezmaksas pakalpojumiem.
Kampaņas mērķis ir ne vien rosināt jauniešus apzināties, ka viņu personas dati ir vērtība, ar ko tie “maksā” par šķietami bezmaksas lietotnēm, spēlēm vai konkursiem, bet arī mainīt viņu paradumus, lai ikdienā atbildīgi un droši rīkotos ar saviem personas datiem.
Kampaņas ietvaros, sākot ar oktobri, vairāk kā 20 skolās visos Latvijas reģionos DVI organizē izglītojošus seminārus 9. – 12. klašu skolēniem, kuros datu aizsardzības eksperti atraktīvā un jauniešiem saprotamā veidā skaidros personas datu aizsardzības nozīmi un likuma aspektus, kā arī sniegs praktiskus padomus privātuma aizsardzībai. Semināri notiks arī divās Tukuma novada skolās – 16. oktobrī Zemgales vidusskolā un 30. oktobrī – Irlavas pamatskolā.
Papildu šiem klātienes pasākumiem novembrī notiks arī tiešsaistes seminārs, lai aptvertu maksimāli plašāku skolēnu auditoriju.
“Jaunieši aktīvi izmanto sociālos tīklus, digitālos medijus un ļoti bieži domā, ka iegūst kaut ko par brīvu – bezmaksas aplikāciju, dalību konkursā vai loterijā, lojalitātes karti, bet realitātē par to “samaksā” ar savu informāciju un personas datiem, kas var tikt izmantoti negodprātīgā veidā. Kampaņa “Klikšķis bija nieks. Bet tu atdevi daudz.” mudina sabiedrību uz drošāku uzvedību digitālajā vidē, lai nenonāktu krāpnieku vai negodprātīgu uzņēmumu redzeslokā. DVI mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem atpazīt personas datu apdraudējumus un ieviest drošus paradumus savā ikdienas digitālajā dzīvē,” kampaņas ideju skaidro DVI direktore Jekaterina Macuka.
Tāpat skolēniem ir izsludināts radošo darbu konkurss, kur atraktīvā veidā jāatspoguļo, ar kādiem datiem cilvēks internetā “samaksā” par šķietamu bezmaksas lietotni, spēli vai konkursu. Trīs labāko darbu autoru komandas tiks pie vērtīgām balvām. Plašāka informācija par konkursu lasāma DVI mājas lapā www.dvi.gov.lv.
Kampaņas gaitā tiks publicēti arī izglītojoši video klipi un karikatūras par aktuālām personas datu aizsardzības tēmām.
