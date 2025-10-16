Tukumā un novadā

Tukumā izskanējis kamermūzikas festivāls «Rudens krāsas mūzikā»

15. oktobrī izskanēja Tukuma Mūzikas skolas rīkotais VIII Kamermūzikas festivāls “Rudens krāsas mūzikā“, kurā piedalījās audzēkņi un pedagogi no 8 mūzikas skolām: Tukuma Mūzikas skolas, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas, Olaines Mūzikas un mākslas skolas, Talsu Mūzikas skolas, Pluņģes M.Oginska Mūzikas skolas, Telšu Mūzikas skolas (Lietuva), Jelgavas Mūzikas vidusskolas.

Ligita Zemniece, Tukuma Mūzikas skolas direktore, 16.10.2025 0

Dzirdējām klasiskos kameransambļus – vijole, čels, klavieres, arī vijoļu duetus, flautu ansambļus (kvartetu, duetu), klavieru duetus, arī duetus pie diviem flīģeļiem. Īpašs pārsteigums bija astoņrocīgs klavieru ansamblis no Pluņģes, kad pie instrumenta reizē atradās četri pianisti!

Pedagogi bija padomājuši par interesantu repertuāru, lai bērni muzicētu ar prieku un lai tas patiktu arī klausītājiem. Patīkami pārsteidza audzēkņu labā sagatavotība, prasme muzicēt kameransamblī, skatuves kultūra. Katrs kameransamblis bija ar savu skanējumu, izteiksmi, temperamentu, un to ar vētrainiem aplausiem novērtēja arī publika.

Tukuma Mūzikas skolu festivālā pārstāvēja Brass ansamblis U.Strauja vadībā un vijoļu duets, pedagogs D.Šplīte-Lisova, koncertmeistare N.Župerka.

Festivāla otrā daļa norisinājās skaistajā Durbes pils zālē, no kuras logiem paveras krāsaina rudens ainava. Durbes pilī koncertā muzicēja Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņu klavieru kvartets un kameransamblis, parādot lielisku uzstāšanās prasmi. Sevišķi spilgts bija 1.kursa audzēkņa Kristiana Gorbatko čella sniegums duetā ar 3.kursa pianisti Noru Priekuli.

Dzirdējām arī Tukuma Mūzikas skolas audzēkņu Mērijas Sieriņas (eifonijs) un Harija Kalēja (tuba) solo priekšnesumus, pedagogs U.Strauja un koncertmeistare N.Mežgale.

Noslēgumā visas skolas dāvanā saņēma skaistus Tukuma Mākslas skolas audzēkņu darbus un pateicības.

Kaut arī festivāla diena bija saspringta, tomēr aizrautīgā audzēkņu muzicēšana sagādāja daudz prieka, sajūsmas un apliecinājumu, ka lielais pedagogu darba ieguldījums ir tā vērts.

Paldies par atbalstu Durbes pils darbiniekiem, paldies arī Tukuma Mūzikas skolas vecākiem par rudens dārza veltēm, īpaši Gunitai Behmanei-Rudzītei, par dāvātajiem ziediem telpu rotāšanai!

Ja arī citu gadu “nāks rudens apgleznot Latviju”, tad turpināsim muzicēt kamemūzikas festivālā Tukumā.

 

Atslēgvārdi: , ,

Nav vēl komentāru.

Pievieno komentāru

Līdzīgi raksti