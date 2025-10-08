Seminārs ir bezmaksas un paredzēts ikvienam interesentam – gan tiem, kuri dronus jau izmanto, gan tiem, kuri vēl tikai plāno to darīt. Semināra dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja ne tikai iegūt aktuālo informāciju par bezpilota lidaparātu lietošanas kārtību un normatīvo regulējumu, bet arī kārtot klātienes teorētisko zināšanu eksāmenus – atvērtās kategorijas A2 apakškategorijā un specifiskās kategorijas eksāmenu atbilstoši standartscenārijiem.
Klātienes teorētisko zināšanu eksāmenu kārtošana (A2 apakškategorijā vai STS standartscenāriju ietvaros) pēc semināra būs papildus iespēja tiem, kuri iepriekš izpildījuši nepieciešamos sagatavošanās soļus (sīkāka informācija par eksāmenu nosacījumiem un eksāmena kārtošanas maksām pieejama CAA tīmekļvietnē: https://droni.caa.gov.lv/talvadibas-pilotu-kvalifikacija/).
Tukumā būs seminārs par dronu izmantošanu
22. oktobrī 15.00 Tukuma novada pašvaldības administrācijas ēkā Talsu ielā 4 Valsts aģentūra «Civilās aviācijas aģentūra» (CAA) uzsākusi informatīvo semināru ciklu visā Latvijā par bezpilota lidaparātu (dronu) lietošanas normatīvo regulējumu un lietotāju pienākumiem.
Seminārs ir bezmaksas un paredzēts ikvienam interesentam – gan tiem, kuri dronus jau izmanto, gan tiem, kuri vēl tikai plāno to darīt. Semināra dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja ne tikai iegūt aktuālo informāciju par bezpilota lidaparātu lietošanas kārtību un normatīvo regulējumu, bet arī kārtot klātienes teorētisko zināšanu eksāmenus – atvērtās kategorijas A2 apakškategorijā un specifiskās kategorijas eksāmenu atbilstoši standartscenārijiem.
