Teritorijas plānojuma apspriešana atklāj dažādas problēmas

Par trokšņiem, putekļiem un buferzonu

– Mani interesē rūpnieciskā zona Tumē un tas, kā risināsiet situāciju ar trokšņu un putekļu piesārņojumu pie dzīvojamām mājām. Esmu nosūtījusi [pašvaldībai] atzinumu no Enerģētikas un vides aģentūras, no Valsts vides dienesta, kur atzīts, ka šādas problēmas radušās teritorijas plānojuma dēļ, jo rūpniecisko zonu no trim pusēm iekļauj dzīvojamā zona. Piebremzējām jautājuma iesniegšanu Tiesībsarga birojā, jo pašvaldība solīja, ka šī problēma tiks atrisināta. Gribētu zināt, kas tiks izdarīts?

I. Tramdaha:

– Tas ir stāsts par uzņēmumu «Timberex Group» un arī graudu kalti (a/s «Dzimtene».– Red.). Sūdzības ir par trokšņiem, par putekļiem, skaidām un par transporta kustību. Jaunā teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (TIAN) ietvertas prasības individuālās apbūves pasargāšanai no rūpnieciskās apbūves, ierīkojot vai nu prettrokšņa sienas, stādījumus vai reljefa izmaiņas, reljefa barjeras utt.. Bet tās attiektos uz jaunu uzņēmumu teritorijām. Saskaņojot šo būvniecības ieceri būvvaldē, tā pieprasītu šos risinājumus noteiktās vietās paredzēt. Man ir grūti pateikt, kā to var risināt tajās vietās, kur šīs ražošanas teritorijas izveidotas jau 70. gados.

– Es vakar nosūtīju dienestu atzinumu, ka graudu kalte darbojas nelegāli – veic nereģistrētu saimniecisko darbību, un tai nav saņemta piesārņojošās darbības atļauja.

– Es saprotu, ka šie atzinumi neizklausās labi, tomēr plānojumā šī teritorija paredzēta rūpnieciskajai apbūvei, un tāda tā noteikta vēl Tumes pagasta padomes laikā izstrādātajā plānojumā, ja nekļūdos, 2004. gadā. Tas, kas ir mainījies, tie ir savrupmāju apbūves gabali, kas ir izveidoti turpat netālu.

– Būvniecība tur jau notiek, tātad kaut kāda kļūda plānošanas procesā ir notikusi – vai nu nevajadzēja ļaut tik tuvu būvēt rūpnieciskai zonai būvēt mājas, vai vajadzēja paredzēt īpašu buferzonu starp dzīvojamo apbūvi un rūpniecisko zonu. Šobrīd troksnis divu mēnešu garumā ir aptuveni 80 decibelu liels, un tā 24 stundas. Jā, plānojumā noteikts, ka šajā vietā ir atļauta kokapstrāde, bet ar nosacījumu – ja tā nerada būtisku piesārņojumu, bet tā rada piesārņojumu. Lai viņi tur strādā, bet, lai nerada troksni un piesārņojumu. Kokapstrādes uzņēmums gan sola šo situāciju risināt, bet no graudu kaltes nav nekādas pretimnākšanas, lai gan lūdzām turbīnas pārvirzīt uz citu pusi.

Gundars Važa, Tukuma novada pašvaldības vadītājs, I. Tramdaha:

– Esam Tiesībsargam aizsūtījuši visu informāciju, kas no mums tika prasīta. Varam aicināt uzņēmējus veikt šos pasākumus, bet patiesībā visi šie nosacījumi, kā jau minēju, attiecas uz jaunu būvniecību. Mēs domāsim, kādi varētu būt šie risinājumi. Esam ar uzņēmumiem jau runājuši un runāsim vēl.

– Jautājums par Milzkalnes mazdārziņiem, kas vairs netiek iezīmēta kā zaļā teritorija, bet gan kā apbūves teritorija, lai gan tā atrodas blakus industriālajai teritorijai, kurā ir gan rūpnīca, gan katlu māja. Lai izvairītos no tādām problēmām, kā Tumē, šie mazdārziņi būtu laba buferzona, bet tas tiek noraidīts.

– Mēs visām pagasta pārvaldēm, kur ir mazdārziņu teritorijas, aicinājām iesniegt nākotnes redzējumu to attīstībai. Šajā vietā tika lemts par zonējuma maiņu uz savrupmāju apbūvi. Bet atļautā izmantošana, ko šobrīd veicat, ir turpināma tik ilgi, kamēr pagasta pārvalde nenolemj kaut ko citu.

G. Važa:

– Visiem, kam ir līgumi, nevienam tie netiek izbeigti, bet ir labi zināms, ka trešdaļā no šīs teritorijas dārziņi ir pamesti…

