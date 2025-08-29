Šovā iecerētos meklēs divi novadnieki

Saimnieku vidū ir arī divi novadnieki:
Pēteris (35) no Tukuma novada
Pēteris ir enerģisks un dzīvespriecīgs saimnieks, kurš apsaimnieko kempinga teritoriju un vada savu biznesu – kempingu “Plosti”. Viņa sirds pieder ūdenim – ūdens motosports un dažādas izklaides uz ūdens ir neatņemama viņa ikdienas daļa. Pēteris sapņo satikt dzīvesbiedri, kas būtu atvērta piedzīvojumiem, radoša, ar iniciatīvu un vēlmi doties pasaulē. Viņu aizrauj drosmīgas, pozitīvas un dullas dāmas, kurām patīk adrenalīns un dzīves garša. Randiņā viņš ar prieku pārsteigtu ar romantisku laivu braucienu pilnmēness naktī pa Abavu vai vakariņām jūras krastā.
Beatrise (24) no Tukuma novada
Beatrise ir dzimusi un augusi laukos, un jau piecus gadus ar aizrautību vada saimniecību kopā ar tēti. Viņa ir īsta darba bite, kas ar sirdi un dvēseli rūpējas par saimniecības attīstību. Beatrise vēlas satikt puisi, kuram strādā gan rokas, gan galva, kurš saprot tehniskas lietas un nebaidās no darba. Viņas ideāls ir “mednieks ar pikapu” – vīrietis, kurš ir gan sirsnīgs, gan ar labu humora izjūtu. Beatrise pati prot būt dažāda – reizēm vienkārša lauku meitene, reizēm smalki saposusies ballētāja vai eleganta lēdija. Viņas sapņu randiņš ir pikniks pie ezera ar burgeriem, bet ikdienā viņu raksturo mīlestība pret kantrī un kovboju stilu, kas atspoguļojas arī viņas pašas tēlā.
