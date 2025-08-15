Šodien pieminēs Coju. Būs īslaicīgi satiksmes ierobežojumi

Ierobežojumi būs netālu no vietas, kur pirms 35 gadiem bojā gāja dziedātājs Cojs un ir izveidota piemiņas vieta.
Jāatgādina, grupa ‘Kino’ ir dibināta 1981. gadā Ļeņingradā. Tās muzikālais līderis bija Viktors Cojs, pēc kura nāves 1990. gadā grupa beidza pastāvēt, bet pat pēc izjukšanas grupas popularitāte nemazinājās, un tā kļuva par kulta grupu ne tikai Krievijā, bet arī daudzās bijušās PSRS republikās.
1990. gadā 15. augustā 12.28 Viktors Cojs gāja bojā autokatastrofā – ceļa negadījums notika uz autoceļa P128 netālu no Ķesterciema. Vispārpieņemtā versija ir, ka Cojs aizmiga pie stūres, pēc kā viņa «Moskvič-2141» iebrauca pretējā braukšanas joslā un sadūrās ar autobusu Ikarus-250. 2002. gada 15. augustā dziedātāja bojāejas vietā tika uzcelts piemineklis, projekta iniciatīva pieder biedrībai “Pareiza lieta”, kura joprojām rūpējas par pieminekļa kopšanu.
Viktors Cojs ir apbedīts Bogoslovskojes kapsētā Sanktpēterburgā
Nav vēl komentāru.