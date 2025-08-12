Siltumtrases pārbūve Tukumā atklāj vēstures liecības

Vaicāts, vai šādi atradumi ir kaut kas īpašs vietā, kur kultūrslānis zem brauktuves laika gaitā ir pamatīgi sajaukts, N. Jērums skaidroja, ka viss ir atkarīgs no atradumiem. “Šobrīd mēs atrodam tipiskas lietas, kas raksturīgas viduslaiku un jauno laiku pilsētai, taču ir arī uzieta viena ripas keramikas lauska, kas varētu būt arī no 11. vai 12. gadsimta un ir raksturīga Baltijas somiem. Tas varbūt nav liels brīnums, bet, ņemot vērā jau iepriekš jaunajā tirgus laukumā uzietos vendu apbedījumus, tas varētu vēlreiz apliecināt, ka Tukuma pusē, iespējams, kādreiz dzīvojuši vendi,” tā N. Jērums.
Vaicāts, vai šie atradumi nemudina veikt pamatīgākus izrakumus, arheologs skaidroja, ka šie ir savrupi atradumi un nav piesaistīti konkrētai vietai: “Domāju, ka šīs spirālaproces nav atradušās šeit, bet gan citā vietā, un te nonākušas līdz ar smilti, kad, pieņemsim, 16. vai 17. gadsimtā tika izlīdzināta iela. Daļa atradumu ir vienkārši pazaudētas lietas, piemēram, pakavu naglas. Bet parastās naglas liecina par apbūvi, un tās zemē nonākušas no tās, jo ir arī, piemēram, zināms, ka Tukuma apbūve ir vairākkārt degusi.”
