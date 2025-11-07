Saules parku «Tume» plānots pieslēgt nākamajā gadā

Parka jauda tiek plānot 174 megavatu (MW) apmērā un tiek lēts, ka tā spēs nodrošināt zaļo elektroenerģiju, kas ir ekvivalenta 85 000 mājsaimniecību ikgadējam patēriņam. Projekta kopējās investīcijas sasniedz 106 miljonus eiro. Tas būs arī pirmais Ignitis Renewables projekts Latvijā, kurā tiks izmantota modernā saules izsekošanas tehnoloģija (sun tracker technology). Šī sistēma automātiski seko saules kustībai, ļaujot būtiski palielināt elektroenerģijas ražošanas efektivitāti un nodrošinot augstāku energoatdevi no katra uzstādītā saules paneļa.
Šonedēļ parku «Tume» apmeklēja arī Tukuma novada domes pārstāvji, lai klātienē iepazītos ar projekta attīstības gaitu un novērtētu līdz šim paveikto. Vizītes laikā pašvaldības pārstāvji tika iepazīstināti ar parka attīstības plāniem, tehnoloģiskajiem risinājumiem un būvniecības progresu būvobjektā. Tikšanās laikā tika pārrunāti aktuālie jautājumi par Ignitis Renewables vides ilgtspējas programmas ieviešanu, kas tiek īstenota paralēli atjaunīgās enerģijas projektiem, kā arī uzņēmuma atbalsta iniciatīvas Tukuma novada un vietējo kopienu attīstībai. Sarunas gaitā abas puses uzsvēra ciešas sadarbības nozīmi starp uzņēmumu, pašvaldību un sabiedrību, lai nodrošinātu projekta ilgtermiņa pozitīvu ietekmi uz reģiona ekonomisko izaugsmi, nodarbinātību un vides ilgtspēju.
2 komentāri
Cerams ka liidz naakamajam gadam velns buus paraavis to parku uz elli.
Kā jau iepriekš kāds jautāja, kādā veidā pļaus zāli zem paneļiem? Vai varbūt nepļaus un tēlos,ka zāle neaug,jo īstenībā būs nomiglots ar desmitām tonnu ķimikāliju.Nestādos priekšā kā tādu teritoriju var sakopt ar trimmeri.Varbūt ļaus lai aug un nezāļu sēklas izpūš pa visu apkārtni. Varbūt būs moderns zāles pļaušanas robots ,kādi pastāv? Būtu interesanti uzzināt skaidrojumu.