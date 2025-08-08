Sāk būvēt celiņu. Jābrauc uzmanīgāk!

2,5 metrus plato ceļu ar asfalta segumu un jaunu LED apgaismes līniju izbūvēs autoceļa V1446 kreisajā pusē (virzienā uz Milzkalni), un tā būs savienota ar atbilstošo infrastruktūru Tukumā un Milzkalnē. Pašlaik ātruma ierobežojums posmā 50 km/h, darbu sāks ar koku un krūmu izzāģēšanu topošā ceļa trasē. Būvdarbu laikā satiksme atsevišķos posmos var būt ierobežota pa vienu braukšanas joslu.
Ūdens atvadei ceļa kreisajā pusē pārbūvēs sāngrāvjus un atsevišķās vietās izbūvēs drenāžas tīklus. Tiks būvētas un tīrītas caurtekas, atsevišķās vietās ar betona blokiem tiks nostiprinātas nogāzes. Atjaunos ceļa aprīkojumu un ceļazīmes, uzstādīs ceļa un gājēju drošības barjeras.
Ceļa nodalījuma joslā izcirtīs 61 koku un krūmus, 51 kokam sakops vainagu. Ciršana saskaņota ar Tukuma novada pašvaldību.
Darbus veic SIA Ceļu būvnieks par līgumcenu 1 279 445,97 eiro (ar PVN), darbus finansē no valsts budžeta. Projekta autors ir AS Ceļuprojekts, būvuzraudzību nodrošina PA BPU&IngWay.
