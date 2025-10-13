Pirmajā Tukuma iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēdē

Pirmajā sēdē katrs padomes loceklis izstāstīja, kāpēc vēlas padomē darboties un nosauca arī katra pārstāvētā pilsētas mikrorajona raksturīgākās un aktuālākās problēmas. Vienlaikus tika minētas arī Tukuma priekšrocības un paveiktie darbi, kurus iedzīvotāji ir novērtējuši. Vairāk par runāto lasiet «Neatkarīgās Tukuma Ziņas» laikrakstā.
Līdzīgi raksti
-
Latvijā rekordliela iesaiste dārzkopības projektos. Trīs īstenoti Tukuma novadā
-
Engures Mūzikas un mākslas skolas audzēknim – Grand Prix jaunrades konkursā
-
Atzīmējot Emīlam Dārziņam 150 – koncerts “Dimantos apslēptā sirds” Durbes pilī
-
Tukumā būs seminārs par dronu izmantošanu
-
Necerēts novērojums Putnu dienās: 25 lielgalvji Kaņierī
1 komentārs
Būtu jau labi, kā novada ziņām apmeklēt visas konsultatīvās padomes un publicēt atklāti jautājumus kuri tiek diskutēti.Tā kā ka'dreiz bija katrā pagastā deputāti, tā šī padome šobrīd ir tuvāki
vietējiem iedzīvotājiem, nekā deputāti savos posteņos.