Pirmajā Tukuma iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēdē

Šovakar Tukuma novada pašvaldībā notika Tukuma pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēde, kurā par padomes priekšsēdētāju ievēlēja Artu Ezerieti no centra rajona, par viņas vietnieci – Daci Ernšteini no Veļķiem, bet sekretāres pienākumus vismaz uz gadu uzņēmās Kristīne Logina no Lauktehnikas mikrorajona.

Pirmajā sēdē katrs padomes loceklis izstāstīja, kāpēc vēlas padomē darboties un nosauca arī katra pārstāvētā pilsētas mikrorajona raksturīgākās un aktuālākās problēmas. Vienlaikus tika minētas arī Tukuma priekšrocības un paveiktie darbi, kurus iedzīvotāji ir novērtējuši. Vairāk par runāto lasiet «Neatkarīgās Tukuma Ziņas» laikrakstā.

  1. anna 13.10.2025

    Būtu jau labi, kā novada ziņām apmeklēt visas konsultatīvās padomes un publicēt atklāti jautājumus kuri tiek diskutēti.Tā kā ka'dreiz bija katrā pagastā deputāti, tā šī padome šobrīd ir tuvāki
    vietējiem iedzīvotājiem, nekā deputāti savos posteņos.

    Atbildēt

