Novada jaunā māksliniece saņem starptautisku balvu

Pirmo reizi konkursa vēsturē galvenā balva tika piešķirta diviem māksliniekiem – Katrīnai Levānei (Latvijas Mākslas akadēmija) un Adamam Gidlundam (Ūmeo Mākslas akadēmija, Ūmeo Universitāte, Zviedrija) – par viņu “radošo pieeju mākslas darbu veidošanai, kas paplašina laikmetīgās mākslas robežas, izmantojot eksperimentus starp dažādiem mākslas medijiem” – norāda balvas žūrija.
Kā uzsver balvas žūrija: “Katrīnas Levānes apbalvotais darbs “Forest Floor” (2025) pēta bailes no nāves, izmantojot Latvijas nemateriālo kultūras mantojumu un dabas ciklu simbolismu. Māksliniece rada vidi, kas aicina piestāt un padomāt, jo tajā nāve attēlota kā būtiska, bet ar nepatīkamām sajūtām saistīta dzīves sastāvdaļa. Smalkie mākslas darba skaņas un smaržas slāņi rada klusu, vieglu nemieru rosinošu noskaņu, kas ļauj skatītājam iepazīt dabu gan tuvumā, gan no attāluma.”
