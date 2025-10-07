Necerēts novērojums Putnu dienās: 25 lielgalvji Kaņierī

Lielgalvis ir nirējpīļu dzimtas putns, kas barojas ar ūdensaugiem un sēklām, nirstot līdz pat metra dziļumā. Tēviņus viegli atpazīt pēc spilgti oranžbrūnas galvas un sarkanā knābja, savukārt mātītēm raksturīgs pelēcīgi brūns apspalvojums. Latvijā šī suga ir reti ligzdojoša, taču pēdējos gados novērojumu skaits pakāpeniski pieaug, īpaši Kaņiera ezerā.
Tāpat Kaņierī tika novērots arī lielais zīriņš (Hydroprogne caspia) – pasaulē lielākā zīriņu suga, kuras spārnu plētums sasniedz līdz 1,4 metriem. Šīs sugas tik vēla parādīšanās rudenī Latvijā ir reti novērojama, jo parasti lielie zīriņi dodas uz dienvidiem jau septembrī.
Papildus lielgalvju baram un lielajam zīriņam pasākuma dalībnieki novēroja arī citas interesantas sugas:
baltmugurdzeni (Dendrocopos leucotos) – Ķemeru Nacionālā parka simbolu, kas apdzīvo vecus, lapu koku mežus un katru gadu izkaļ jaunu dobumu ligzdošanai;
zivju dzenīti (Alcedo atthis) – koši krāsotu, zilu un oranžu ūdeņu iemītnieku, kas barojas, nirstot pēc mazām zivtiņām, un norāda uz tīru ūdens vidi;
un, protams, balto gārni (Ardea alba), kurš jau kļuvis par pastāvīgu Kaņiera ezera iemītnieku un apmeklētāju iecienītu “vietējo slavenību”.
Tāpat tika novērotas Kaņierim raksturīgās sugas – bārdzīlītes, lauču bari, jūrasērgļi un cekuldūkuri, kas apliecina ezera nozīmīgo vietu putnu migrācijas tīklā.
Kaņiera ezers ir viens no nozīmīgākajiem ūdensputnu ligzdošanas un atpūtas ezeriem Baltijā. Tas ir lagūnas tipa ezers, sekls, ar 14 salām, no kurām piecas ir mākslīgi veidotas, lai veicinātu ūdensputnu ligzdošanu. Kaņieris ir iekļauts Ramsar mitrāju sarakstā kā starptautiskas nozīmes dabas teritorija, un tajā reģistrētas vairāk nekā 200 putnu sugas, tostarp daudzas aizsargājamas. Ezera krastos mijas niedrāji, purvi un krūmāji, veidojot bagātu biotopu, kas piemērots gan ligzdošanai, gan migrējošo putnu atpūtai.
Par Ecosoul
Izstrādājam stratēģijas un nodrošinām inovatīvus risinājumus ilgtspējīgai vides pārvaldībai. Ecosoul misija ir ekosistēmu kapitāla saglabāšana un vairošana, veicinot harmonisku sabiedrības un dabas līdzāspastāvēšanu. Mēs strādājam drosmīgi, analītiski un neatlaidīgi. Zinātne darbībā!
Šī gada martā uzņēmums saņēma Latvijas Universitātes Inovāciju un akselerācijas centra balvu “Icebreaker 2025”. No šī gada jūnija Ecosoul ir Kaņiera ezera, kas iekļaujas Ķemeru Nacionālajā parkā, apsaimniekotājs.
