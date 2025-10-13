Latvijā rekordliela iesaiste dārzkopības projektos. Trīs īstenoti Tukuma novadā

Atzīmējot dārzkopības sezonas noslēgumu, Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā sapulcējās fonda programmas uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam SAIMES GALDAM” dalībnieki. Viņi stāstīja par šī gada sasniegumiem un Dārzkopības institūta zinātnieku un selekcionāru vadībā smēlās zināšanas par dārzeņkopību un augļu koku audzēšanu, kas noderēs nākamām sezonām.
Programmā piedalījās arī trīs organizācijas, kas īstenoja projektus Tukuma novadā: “Kandavas novada iespēju fonds”, Pensionāru biedrība “Jaunpils” un Pūres pagasta invalīdu biedrība. Tās 2025. gadā darbos iesaistīja 159 mājsaimniecības.
Kopumā šogad tika īstenoti: 7 projekti Kurzemē, 10 – Vidzemē, 6 – Zemgalē, 7 – Latgalē un viens projekts aptvēra Sēlijas un Latgales reģionu. Tajos iesaistījās 1`056 mājsaimniecības un tajās – teju 3`970 personas. Kopš 2017. gada programmā iesaistījās 5`521 mājsaimniecība – kopumā 20`840 iedzīvotāji no visiem Latvijas reģioniem. Programmas dalībnieku atbalstam fonds kopš 2017. gada piešķīris 326`415 eiro. Šī gada projektiem – 59`350,- eiro. Plašāk par rezultātiem: www.saimesgaldam.lv
Borisa un Ināras Teterevu fonda direktors Mareks Indriksons stāsta: “Kopš programmas sākuma 2017. gadā tās aktivitātes ir aptvērušas vairāk nekā pusi Latvijas novadu un valstspilsētu. Īstenojot programmu, fonds kopā ar bezpeļņas organizācijām ir sniedzis iespēju daudziem tūkstošiem grūtībās nonākušu cilvēku pašu rokām sarūpēt pārtiku savas saimes galdam. Būtiski ir arī tas, ka programma dod iespēju dalīties padomos un pieredzē par labākas ražas izaudzēšanu, uzzināt jauno. Turklāt daudzi dalībnieki daļu izaudzētā ziedo tiem, kam klājas vēl grūtāk nekā pašiem. Tādējādi viņi turpina labdarības tradīciju savā novadā.”
Dārzkopības institūta vadītāja Inese Ebele: “Programma “Pats savam SAIMES GALDAM” apliecina, cik daudz iespējams panākt, ja zināšanas, atbalsts un cilvēku vēlme rīkoties apvienojas kopīgā darbā. Katrs mazs dārzs kļūst par vietu, kur aug ne tikai raža, bet arī pārliecība par saviem spēkiem. Mums, Dārzkopības institūtā, ir gandarījums būt līdzās šim procesam un sniegt padomus, kas palīdz stiprināt gan ģimenes, gan kopienas.”
Par Borisa un Ināras Teterevu fondu. Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu 2010. gadā nodibinātais ģimenes labdarības fonds atbalsta izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un veicina kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un pasaulē. Plašāka informācija: www.teterevufonds.lv.
