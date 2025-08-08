Lasītājs jautā Latvijā un pasaulē Tukumā un novadā

Kas nobūkšķēja piejūrā?

Šodien, 8. augustā, 14.00 ar redakciju sazinājās vairāku jūrmalciemu iedzīvotāji, kurus bija satraucis sprādzienam līdzīgs troksnis. ”Viss notika ap 13.00-13.03. Bija milzīgs blīkšķis, visa māja nodrebēja un suns sāka riet!” stāstīja lasītājs un vaicāja, vai redakcijā nav saņemta kāda ziņa, piemēram, par kādas virsskaņas lidmašīnas pārlidojumu.

Sazinājāmies ar Civilās aviācijas aģentūru, un tās Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs Inārs Auziņš apliecināja, ka nekādu ziņu vēl neesot. Viņš arī esot aptaujājis kolēģus, kas apliecināja, ka arī citviet, piemēram, Jūrmalā ir dzirdēts šis pamatīgais troksnis.

Sazinājāmies arī ar VUGD Operatīvās vadības pārvaldi un tās darbinieks, majors Agnis Pūpols mūs informēja, ka pie vainas tomēr ir bijusi lidmašīna, tikai ne civilā, bet militārā. Un šis pārlidojums noticis Nacionālo bruņoto spēku (NBS) mācību ietvaros un nekādus apdarudējumus iedzīvotājiem nav radījis.

  1. Hh 08.08.2025

    šausmas suns sācis riet....

