Kas nobūkšķēja piejūrā?

Sazinājāmies ar Civilās aviācijas aģentūru, un tās Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs Inārs Auziņš apliecināja, ka nekādu ziņu vēl neesot. Viņš arī esot aptaujājis kolēģus, kas apliecināja, ka arī citviet, piemēram, Jūrmalā ir dzirdēts šis pamatīgais troksnis.
Sazinājāmies arī ar VUGD Operatīvās vadības pārvaldi un tās darbinieks, majors Agnis Pūpols mūs informēja, ka pie vainas tomēr ir bijusi lidmašīna, tikai ne civilā, bet militārā. Un šis pārlidojums noticis Nacionālo bruņoto spēku (NBS) mācību ietvaros un nekādus apdarudējumus iedzīvotājiem nav radījis.
1 komentārs
šausmas suns sācis riet....