Kāpēc pašvaldība nerūpējas par drošību – šādu jautājumu redakcijai bija uzdevuši Smārdes pagasta iedzīvotāji, kas pēc ziemā notikuša traģiskā negadījuma aicina pašvaldību domāt par gājēju drošību, piemēram, uzlikt daudz pamanāmākas ceļazīmes un citus ierobežojumus.

Tā kā jau iepriekš bijām rakstījuši, ka autoceļš, kas no Tukuma ved cauri Smārdes ciema centram, pieder valstij, un VSIA «Latvijas valsts ceļi» neļauj izvietot uz tā sliekšņus, paaugstinātus krustojumus vai citus ierobežojumus, iedzīvotāji rosina pašvaldībai šo ceļa posmu pārņemt. Ja šis ceļš, kuru iecienījuši caurbraucēji, piederēs pašvaldībai, tā varēs izdarīt to, ko lūguši iedzīvotāji. G. Važa skaidroja, ka šo ceļa posmu noteikti nepārņems, jo LVC jau 5.00 vai 6.00 no rīta to notīra un nokaisa: “Uzskatu, ka nekādi papildus ierobežojumi šajā vietā nav vajadzīgi, jo ir gan ātruma ierobežojums 30 km/h, gan apgaismojums. Šobrīd pagasta pārvaldnieks ir pasūtījis vēl vienu apgaismes laternu, bet uzskatu, ka tāda nav vajadzīga, jo laterna tur ir jau sešus soļus no gājēju pārejas, iespējams, var uzlikt jaudīgāku gaismekli. Tas, ka cilvēki brauc cauri ciemam gan uz bērnudārzu, gan uz darbu, gan tālāk, ir fakts, bet ātrums nav liels – varbūt ne visi brauc uz 30 km/h, bet uz 50 km/h gan. Kas attiecas uz sliekšņiem, tie jau tagad apgrūtina ielu tīrīšanu ziemā no sniega, piemēram, Tukumā, Veidenbauma ielā, kur regulāri šī paaugstinātā krustojuma malas ir jātīra ar rokām, jo ar tehniku to nevar izdarīt.”

