Kam 18. novembrī pasniegs Tukuma novada apbalvojumus?

Apbalvojums “Tukuma novada Goda pilsonis” piešķirts:
Jurim Šulcam – ilggadējam Tukuma novada domes priekšsēdētājam un deputātam – par ilggadēju, profesionālu darbu, vadot Tukuma pilsētas un novada domi, un nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā un sabiedrības labklājības veicināšanā.
Juris Šulcs vienmēr ir bijis Tukuma patriots, nenogurstoši strādājis, lai Tukuma pilsēta
un novads attīstītos un plauktu. Pateicoties viņa nenovērtējamam ieguldījumam
pašvaldības darbā 35 gadu garumā, Tukums no mazpilsētiņas ir kļuvis par attīstītu
novada centru. J. Šulcs bijis Tukuma pilsētas pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs, licis pamatus sociālā dienesta darbam pilsētā, bijis Tukuma pilsētas (vēlāk novada) domes priekšsēdētājs 17 gadu garumā, tad atkal četrus gadus Tukuma novada domes deputāts. Bijis arī 12.Saeimas deputāts. Savulaik vadījis Latvijas Pilsētu savienību, bijis Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāja vietnieks un Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes loceklis. Ar Jura Šulca iesaisti palīdzēts daudziem pilsētas un novada iedzīvotājiem, tāpēc viņš joprojām saņem sirsnīgus un labus vārdus par to, ka cilvēki ir uzklausīti, sadzirdēti, atbalstīti. Šogad J. Šulcs ir nosvinējis 70 gadu jubileju un ir pakāpies nedaudz nostāk no aktīvās politiskās dzīves, taču viņa sirds joprojām pukst vienā ritmā ar norisēm Tukumā.
Apbalvojums “Tukuma novada Atzinības raksts” tiks pasniegts:
- Ikaram Leimanim – SIA “Kils” un biedrības “Jaunpils MX” vadītājam – par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā, motokrosa un Tukuma novada vārda popularizēšanā valsts mērogā;
- Anitai Apinei – Tukuma novada folkloras kustības iedvesmotājai, koncertmeistarei, folkloras kopu vadītājai – par nozīmīgu ieguldījumu folkloras kustības veidošanā un attīstīšanā Tukuma novadā, latviešu kultūras mantojuma saglabāšanā;
- Aigaram Zandbergam – Zemītes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes biedram, brīvprātīgā darba veicējam – par brīvprātīgu un sabiedriski nozīmīgu ieguldījumu Zemītes pagasta ikdienas dzīvē, veicinot pagasta iedzīvotāju saliedētību, labklājību un aktīvu līdzdalību;
- Annai Piebalgai – ilggadējai Kandavas un apkārtējo pagastu ģimenes un arodslimību ārstei – par ilggadēju un sabiedrībai nozīmīgu darbu Kandavas un apkārtējo pagastu veselības aprūpes un veselīga dzīvesveida veicināšanā;
- Arnim Šablovskim – žurnālistam, publicistam, rakstniekam un izdevējam – par kultūrvēsturiskās atmiņas saglabāšanu, kultūras vērtību un garīgās dimensijas uzturēšanu Tukuma novadā;
- Zigmāram Lācim – Tukuma profesionālās ievirzes deju skolas “Demo” pedagogam – par nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu dejas izglītībā, ilggadēju pedagoģisko darbu un aktīvu līdzdalību Tukuma novada kultūras dzīves veidošanā;
- Jānim Sproģim – Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas direktora vietniekam saimnieciskajos jautājumos, lidmodelisma entuziastam – par pašaizliedzīgu darbu Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas attīstībā un nesavtīgu ieguldījumu lidmodelisma popularizēšanā Tukuma novadā;
- Harijam Belcānam – Milzkalnes sākumskolas direktoram – par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu, vadot Milzkalnes sākumskolu, ieviešot mūsdienīgu pedagoģiju un veicinot skolas attīstību;
- Dzintrai Guntai Veispālei – Kandavas Politiski Represēto apvienības valdes loceklei, koordinatorei – par nozīmīgu ieguldījumu Kandavas un apkārtējo pagastu politiski represēto saliedēšanā, vēsturiskās atmiņas saglabāšanā un patriotiskajā audzināšanā.
Apbalvojums “Tukuma novada Cildinājuma balva” piešķirts:
- Ingai Laganovskai – sociālā aprūpes centra “Rauda” aprūpētājai – par pašaizliedzīgu darbu un sirsnīgu iniciatīvu, veicinot mājīgu un emocionāli atbalstošu vidi sociālās aprūpes centra “Rauda” iemītniekiem;
- Signijai Kovaļčukai – Ineses Petrovas ģimenes ārstes prakses māsai – par pašaizliedzīgu un atsaucīgu darbu medicīnā, nesavtīgu palīdzību un sirsnīgu attieksmi;
- Tomam Birzniekam – zvejas tīklu darināšanas meistaram – par nozīmīgu ieguldījumu Tukuma novada kultūras mantojuma saglabāšanā – zvejas tīklu darināšanas tradīciju uzturēšanā un iekļaušanā Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā;
- Olgai Žurovai – Tukuma novada sociālā dienesta Rehabilitācijas nodaļas vadītājai – par brīvprātīgu, profesionālu un pašaizliedzīgu darbu, atbalstot Ukrainas kara bēgļu ģimenes Tukuma novadā;
- Ritai Diduhai – ilggadējai Zemītes pagasta pārvaldes vadītājai – par būtisku ieguldījumu Zemītes pagasta attīstībā, veicinot iedzīvotāju lasītprieku, saglabājot pagasta vēsturi un ar atbildību vadot pagasta pārvaldi;
- Daigai Poškai – Zantes pamatskolas skolotājai – par augsti profesionālu darbu izglītības jomā Zantes pamatskolā un atbalstu jaunajiem pedagogiem;
- Zelmai Šāginai ar ģimeni – ģimenes saimniecības ZS “Vārpas” īpašniekiem – par pašaizliedzīgu darbu lauksaimniecībā, sakrālā mantojuma saglabāšanā un nozīmīgu ieguldījumu Jaunpils pagasta attīstībā un kopienas vērtību stiprināšanā;
- Artim Šuspānam – uzņēmējam – par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā un profesionālu, godīgu, brīvprātīgu darbu Tukuma pilsētas vides un vizuālā tēla veidošanā;
- Ērikai Freidenfeldei – seniorei, lauksaimniecei – par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā, kultūrvēsturiskā mantojuma stiprināšanā un sabiedriskās dzīves veicināšanā Zemītes pagastā;
- Nodibinājumam “Kandavas novada iespēju fonds” (Ērodeja Kirillova un Signe Ezeriņa) – par Tukuma novada, Kandavas un apkārtējo pagastu iedzīvotāju labbūtības un sociālās atbildības veicināšanu;
- Lilijai Šteinai – Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes Jaunsātu pakalpojuma centra lietvedei – par godprātīgu, profesionālu un uzcītīgu darbu Jaunsātu pagasta iedzīvotāju labā;
- Dacei Kleinhofai – Tukuma muzeja galvenā krājuma glabātājai – par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras mantojuma saglabāšanā, vairojot novadnieku pašapziņu un lepnumu par Tukuma novada kultūrvēsturiskajām vērtībām;
- Madarai Aulaciemai – Tukuma profesionālās ievirzes deju skolas “Demo” bērnu deju nodaļas vadītājai, mūsdienu dejas profesionālās un interešu izglītības skolotājai – par ieguldījumu bērnu un jauniešu dejas izglītībā, radošu darbu, pedagoģisku profesionalitāti un spēju iedvesmot;
- Atim Bērziņam – mūziķim, grupas “Kolēģi” dalībniekam – par aktīvu līdzdalību Engures pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē;
- Mārim Karstajam un Sintijai Kronbergai – kafejnīcas “Kafe Terase” īpašniekiem – par nozīmīgu atbalstu Tukuma novada kultūras un sporta dzīvē, uzņēmējdarbības vides attīstību un iedvesmojošu enerģiju.
Papildus ar Tukuma novada domes priekšsēdētāja Gundara Važas rīkojumu apstiprināts apbalvojums “Tukuma novada Pateicība”. Apbalvojums tiks pasniegts pilsētas vai attiecīgās pagastu pārvaldes valsts svētku godināšanas pasākumā.
Apbalvojums “Tukuma novada Pateicība” tiks pasniegts:
- Paulai Jekimovai – Tumes pamatskolas skolniecei – par godalgoto 1. vietu Vislatvijas pirts festivālā jauno pirtnieku sacensībās;
- Andai Pelēkajai – Lapmežciema kora diriģentei – par ieguldījumu Lapmežciema kora dibināšanā, vadīšanā un iedvesmojošu darbu, apvienojot piejūras ciematu dziedātājus;
- Lindai Gruziņai – LIZDA Tukuma novada arodorganizācijas valdes priekšsēdētājai – par kvalitatīvu un profesionālu darbu LIZDA Tukuma novada arodorganizācijā;
- Kristīnei Eglītei – uzņēmuma “Klapkalnciema zivis” īpašniecei – par ieguldījumu Klapkalnciema attīstībā un vietējās identitātes stiprināšanā;
- Ligitai Freimanei – PII “Pasaciņa” veļas pārzinei – par godprātīgu un nesavtīgu darbu Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”;
- Lapmežciema muzejam – par nozīmīgu ieguldījumu zvejas tīklu tradīciju uzturēšanā;
- Mārītei un Aivaram Petroviem – ģimenes saimniecības ZS “Dižrogas” īpašniekiem – par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā un Viesatu pagasta vides, ekonomikas un kopienas izaugsmes veicināšanu;
- Antrai Grundmanei – Zantes pamatskolas skolotājai – par profesionālu un atbildīgu darbu Zantes pamatskolā;
- Grupai “Kolēģi” (Nikolajs Tohvs, Ainārs Antiņš, Atis Bērziņš) – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Engures pagasta kultūras dzīvē, radošu degsmi un cilvēcisku siltumu;
- Guntim Bērziņam – ilggadējam šoferim Engures vidusskolā, Engures patriotam – par ilggadēju darbu un nozīmīgu devumu kultūras, izglītības un sabiedriskajā dzīvē Engures pagastā;
- Uldim Fogelim – par aktīvu līdzdalību Engures pagasta sabiedriskajā dzīvē, veicinot vietējo iedzīvotāju saliedētību un labklājību;
- Guntaram Fišeram-Blumbergam – ugunsdzēsēju veterānam – par profesionālu un brīvprātīgu darbu Engures brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumos;
- Ingai Krūziņai – ārstei– par ilggadēju, profesionālu un pašaizliedzīgu darbu Tukuma novada iedzīvotāju veselības aprūpē;
- Ingai Tramdahai – ilggadējai Engures pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” pavārei – par ilggadēju, profesionālu un sirdsdegsmes pilnu darbu, gādājot par veselīgu un gardu ikdienas uzturu bērniem;
- Kasparam Krecerim – galdniekam SIA “Immerman Woodworks” – par aktīvu ieguldījumu Zemītes pagasta kopienas dzīves veicināšanā, brīvprātīgo darbu un iesaisti sabiedriski nozīmīgu iniciatīvu īstenošanā.
Lepnums par savu novadu sākas ar lepnumu par tā cilvēkiem. Paldies, ka veidojat Tukuma novadu par vietu, kur gribas dzīvot, strādāt un svinēt!
