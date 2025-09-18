Kad kaimiņu suns – tikai pie ķēdes!

Jāpiebilst, ka līdzīgu jautājumu, turklāt vairākkārt esam uzklausījuši arī par suņiem pilsētā.
Ko likums saka
Jāatgādina, ka pagājušā gada vasarā stājas spēkā grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā, kur viens no punktiem nosaka: suni aizliegts turēt piesietu, izņemot mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības jomu regulējošajos normatīvajos aktos minētos gadījumus. Vienīgā nianse, ka tas atteicas tikai uz suņiem, kas dzimuši līdz 2023. gada 31. augustam. Uz vecākiem dzīvniekiem, it īpaši, ja arī iepriekš tie bijuši ķēdes suņi, tas neatteicas, taču arī uz viņiem attiecas virkne labturības noteikumu, kas saimniekam šādā gadījumā jāievēro. Ja suni pastāvīgi tur piesietu ārpus telpām, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina sunim: pilnvērtīgu ēdināšanu ne retāk kā reizi dienā; vienmēr brīvi pieejamu svaigu ūdeni; vismaz 30 minūšu ilgu pastaigu ne retāk kā reizi diennaktī; suņa augumam atbilstošu būdu vai mītni (kas garumā, augstumā un platumā pārsniedz suņa izmērus ne mazāk kā par 30 centimetriem), kur patverties nelabvēlīgos laika apstākļos un kur ir pakaiši vai cits silts grīdas segums; tīrību suņa būdā vai mītnē un laukumā, kur suns uzturas; šādus aksesuārus – vismaz divus centimetrus platu ādas kaklasiksnu vai citu suņa ķermenim piegulošu aksesuāru, kurš sunim nerada ievainojumus, kā arī nepieļauj iespēju sunim patvarīgi atbrīvoties no tā; vismaz trīs metrus garu ķēdi vai pavadu; ķēdes vai pavadas savienojumu ar kaklasiksnu, izmantojot rotējošu elementu. Ja ķēde slīd pa stiepli, rotējošie elementi ir pie kaklasiksnas un pie stieples.
Kur un kā vērsties?
Bet jautājumu par to, ko darīt, ja kaimiņam šķiet, ka tomēr suns tiek turēts neatbilstoši, uzdevām Pārtikas un veterināram dienestam. Komentāru sniedza PVD Rietumpierīgas pārvaldes veterinārā inspektore Ineta Kupča: “Ja ir aizdomas par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem, ir jāziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam. Pārtikas veterinārajam dienestam informāciju anonīmi var nodot, zvanot uz PVD uzticības tālruni +371 67027402 vai, tā kā runa ir par Cēres pagastu, uzreiz zvanot uz PVD Rietumpierīgas pārvaldi pa tālruni 63125850. Elektroniski parakstītu iesniegumu varat sūtīt uz PVD e-adresi, vai e-pastu pasts@pvd.gov.lv vai uz Rietumpierīgas pārvaldi pa e -pastu rietumpierīga@pvd.gov.lv Pašrocīgi parakstītu dokumentu varat sūtīt pa pastu uz PVD Peldu iela 30, Rīga LV-1050, vai uz PVD Rietumpierīgas pārvaldi “Krīvi”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139. Iesniegumā jānorāda pārkāpuma veidu un precīzu adresi, kurā pārkāpums konstatēts. Ja, zināms, tad arī pārkāpēja vārdu un uzvārdu. Jāpiebilst, ka Pārtikas un veterinārā dienesta Rietumpierīgas pārvaldē nav saņemta informācija par suņa labturības prasību pārkāpumiem Cēres pagasta centrā ne 2024. ne 2025. gadā.”
