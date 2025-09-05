Kad skolas sienās parādās plaisas…

Vaicājot, kāda ir situācija Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā, kur jaunās skolas daļā tiek rekonstruēta bibliotēka un bija atklājušās plaisas, un līdz ar to tika norobežotas vēl arī blakus esošo klašu telpas. G. Važa un E. Dude skaidroja, ka šīs plaisas varētu izskaidrot ar to, ka jaunā ēka ir nosēdusies: “Būvinženieri un konstruktori ir telpas apsekojuši, ir izmērīts metāla stiegrojuma biezums un noteikta betona stiprība, tāpat ir noskaidrots problēmu cēlonis – iespējams, neprecīzi uzbūvēta kāda ventilācijas šahta. Kā jau minējām, tehniskais risinājums vēl tiek gaidīts, bet visdrīzāk tiks ierīkots papildu atbalsts sienai, un problēma tiks atrisināta. No celtnieka SIA «Marels būve» patlaban tiek gaidīts finanšu piedāvājums, lai šos darbus varētu veikt. Papildus tai teritorijai, kur notiek darbi, drošības nolūkos ir norobežotas divas klases, un tās šobrīd nav izmantojamas.”
Mēs sazinājāmies ar SIA «Amatnieks» valdes priekšsēdētāju Janeku Žizņevski un vaicājām, vai pašvaldība ar viņu jau sazinājusies un runājusi par iespējamajām problēmām šī uzņēmuma celtajā ēkā. Un vēl vaicājām, vai plaisas jaunās skolas ēkas sienās, kas tika konstatētas arī iepriekš, varētu būt saistītas ar pazemes ūdeņiem – avotiem vecās skolas pamatos. J. Žizņevskis skaidroja, ka ar ūdeņiem šajā vietā ir lielas problēmas: “Tādas tās bijušas gadu desmitiem. Vispirms jau, kad 2007. vai 2008. gadā pārbūvēja Raiņa skolas stadionu, projektā bija kļūda, un būvnieks lietus ūdens kanalizāciju no stadiona ievadīja jaunās skolas drenāžā. Skolas ēku tad jau bijām uzcēluši, bet problēmas konstatēja tikai tad, kad pēc liela lietus applūda pagrabs.”
Vairāk lasāms piektdienas, 5. septembra laikrakstā ŠEIT=======>>>>>>
Nav vēl komentāru.