Jauno tulkotāju konkursā laureātu vidū Engures vidusskolas audzēkne!

Konkursā, kas šogad notiek jau 18. reizi un kļūst aizvien populārāks visās ES dalībvalstīs, savas valodu prasmes pārbaudīja 3070 entuziastu no 713 skolām. Dalībnieki teksta tulkošanai varēja izvēlēties jebkuru no ES 24 oficiālo valodu pāriem, un šogad tās bija 144 valodu kombinācijas. Lai gan pārsvarā izvēlēta angļu valoda, izmantotas arī mazāk izplatītas kombinācijas, piemēram, no poļu valodas portugāļu valodā, no slovēņu valodas dāņu valodā un no rumāņu valodas somu valodā.

Eiropas Komisijas tulkotāji izraudzījās vienu uzvarētāju no katras ES valsts, kā arī 341 skolēnu, kuri saņēma atzinības rakstu par savu izcilo darbu.

Apbalvošanas ceremonija notiks 10. aprīlī Briselē. Konkursam veltīto pasākumu laikā 27 jaunajiem tulkotājiem būs iespēja redzēt, kā ikdienā strādā Eiropas Komisijas tulkotāji. Tā būs arī unikāla iespēja iepazīt pārējo dalībnieku valodas un kultūras. Pagājušā gada Zviedrijas laureāts Ivars Lasess saka, ka “Juvenes Translatores” lika viņam noticēt “Eiropas projektam”.