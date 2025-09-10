Irlavā plāno izveidot meteoroloģisko staciju

Šobrīd Latvijā darbojas 25 šādas stacijas. Jaunās būvēs: Ventspils novada Ugālē, Dienvidkurzemes novada Kalvenē, Tukuma novada Irlavā, Rīgā – Rumbulā, Siguldas novada Mālpilī, Ogres novada Līčupē, Aizkraukles novada Neretā, Limbažu novada Puikulē, Valkas novada Zvārtavā un Balvu novada Tilžā.
Kā atzīst eksperti, vietas, kur būs jaunās meteostacijas, noteikti dos savu artavu laikapstākļu novērtēšanā. Piemēram, Irlavā un Rumbulā būs iespējams reģistrēt lokālos Rīgas līča izraisītos intensīvos nokrišņus, kas reģionu visbiežāk piemeklē vasaras beigās, rudenī un ziemas sākumā.
Procesu, kas rada intensīvus nokrišņus šaurās joslās, sauc par līča efektu. Varēs labāk fiksēt un pēc tam kartēt šī procesa izraisītos, bieži stihiskos nokrišņus.
Plašāk: https://www.lsm.lv/raksts/dzive-stils/vide-un-dzivnieki/10.09.2025-latvija-bus-10-jaunas-meteostacijas-un-divi-meteoradari-kur-tas-viss-atradisies.a613622/
