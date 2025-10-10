Engures Mūzikas un mākslas skolas audzēknim – Grand Prix jaunrades konkursā

9. oktobrī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē pulcējās šā gada konkursanti, kur tika paziņoti VIII Jaundarbu konkursa mūzikā un mākslā (veltīts komponista Jāņa Ivanova piemiņai) laureāti.
Arī šogad laureātu vidū mūsu Engures Mūzikas un mākslas skolas jaunais komponists un pianists Lūkass Blija, kurš savu GRAND PRIX saņēma par Skici – variācijām klavierēm „Padziedi, mazputniņ”. Augstu novērtēts jaunais mākslinieks tika jau pagājušogad (1. vieta par 2 skicēm klavierēm „Ezis” un „Lavīna”).
Ļoti lepojamies ar mūsu Lūkasa sasniegumiem. Aicinām gūt jaunas virsotnes un nepagurt radošos meklējumos.
Lūkasa Blijas kompozīcijas skolotāja, E.Šteinharde – Kumalāne
