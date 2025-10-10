Latvijā un pasaulē Tukumā un novadā

Engures Mūzikas un mākslas skolas audzēknim – Grand Prix jaunrades konkursā

Nu jau astoto reizi Preiļu Mūzikas un mākslas skolā izskanēja mūsu izcilā latviešu komponista Jāņa Ivanova piemiņai veltīts Jaundarbu konkurss. Tajā piedalās gan jaunie komponisti, gan mākslinieki, katru reizi radot kādu neatkārtojamu un unikālu skaņu vai krāsu gleznu.

E. Šteinharde – Kumalāne, 10.10.2025 0

9. oktobrī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē pulcējās šā gada konkursanti, kur tika paziņoti VIII Jaundarbu konkursa mūzikā un mākslā (veltīts komponista Jāņa Ivanova piemiņai) laureāti.

Arī šogad laureātu  vidū mūsu Engures Mūzikas un mākslas skolas jaunais komponists un pianists Lūkass Blija, kurš savu GRAND PRIX saņēma par Skici – variācijām klavierēm „Padziedi, mazputniņ”. Augstu novērtēts jaunais mākslinieks tika jau pagājušogad (1. vieta  par 2 skicēm klavierēm „Ezis” un „Lavīna”).

Ļoti lepojamies ar mūsu Lūkasa sasniegumiem. Aicinām gūt jaunas virsotnes un nepagurt radošos meklējumos.

Lūkasa Blijas kompozīcijas skolotāja,  E.Šteinharde – Kumalāne

