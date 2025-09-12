Dziedinošajā dārzā Engurē  – sezonas noslēgums 

Kad viss izdodas
Šovasar dārzā notikušas jau 12 radošās darbnīcas, kurās iedzīvotāji un viesi kopīgi mācījušies, strādājuši ar dabas materiāliem un baudījuši kopā būšanas prieku. Dalībniekiem bijusi iespēja veidot augstās dobes un apgūt augu kopšanu kopā ar dārznieci un agronomi Jūliju Vilcāni, strādāt ar mālu un betonu keramiķes Lindas Priednieces vadībā, gleznot dārzā kopā ar mākslinieci Lauru Ikerti, kā arī veidot pīņu, vainagu un jūras velšu dekorus floristes Ilzes Beires darbnīcās. “Tur ir tik mierīgi un radoši – viss, ko radi, izdodas un ir burvīgs,” tā par dārzu un pasākumiem tajā saka pašas dalībnieces.
Gan glīti, gan praktiski – divas noslēguma darbnīcas
Un, lūk, svētdien, 14. septembrī, notiks pēdējās divas šīs sezona darbnīcas, kas būs arī noslēgums biedrības «Labi dzīvot Plieņciemā» projektam. 11.00 būs augu nospiedumu darbnīca kopā ar mākslinieci un pedagoģi Lindu Steinburgu. Tās laikā dalībnieki radīs augu nospiedumu glezniņas uz papīra un audumiem, gatavos apsveikumu kartiņas vai atjaunos mīļus, bet mazliet traipu pabojātus apģērbus. Darbnīca piemērota arī bērniem. Bet 15.00 notiks Rudens dabas velšu dekoru darbnīca kopā ar floristi Ilzi Beiri. Dalībnieki veidos īpašus rotājumus lievenim vai dārzam no vietējiem dabas materiāliem.
